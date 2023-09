Las Campos abandonan el tanatorio completamente agotadas tras la despedida a María Teresa Campos

1 Se lee en minutos EP



Tras la misa que ofició el Padre Ángel en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, en honor a María Teresa Campos, la familia de la conocida presentadora de televisión se marchaba a casa completamente agotada. Sus hijas se dejaban ver muy cansadas, pero agradecidas con todo el cariño que habían recibido durante el día de hoy.

Carmen Borrego recordaba ante las cámaras lo feliz que fue su madre en televisión: "Fue su casa y fue muy feliz. Os doy las gracias a todos de corazón" y confesaba lo cansada que estaba la familia tras las últimas horas: "dejarnos que nos vayamos a descansar porque estamos destrozados".

Por su parte, Rocío Carrasco, se mostraba devastada tras despedirse de una de las personas más importantes de su vida: "Duro, muy duro" y aseguraba ante las cámaras que siempre la recordará como una segunda madre: "eso está claro". Eso sí, prefería guardarse sus palabras de despedida: "eso es mío".

Muy emocionada, Alejandra Rubio nos desvelaba que "el discurso que ha dado mi madre ha sido precioso y se lo agradezco mucho" y aseguraba la despedida a su abuela ha sido impresionante porque han estado "arropadas por la familia y amigos y muy bien, muy bonito. Estamos súper agradecidos a la gente que se ha acercado, que ha sido un montón".

Tras escuchar las condolencias del Rey Juan Carlos desde Reino Unido, le preguntábamos si el emérito se había puesto en contacto con su madre o su tía y nos confesaba que lo desconocía, pero "sé toda la gente que ha venido y que muchísimas gracias a todos".

La joven pudo despedirse de María Teresa Campos y dedicarle unas bonitas palabras: "Se lo he dicho a ella cuando se las tenía que decir" y terminaba sus declaraciones asegurando que siempre le agradecerá todo lo que le enseñó: "Todo, porque ella me ha enseñado la gran mayoría de lo que yo sé, me lo ha enseñado ella".