El motivo detrás de la última cita de Malú y Albert Rivera

La relación sentimental de Malú y Albert Rivera siempre ha estado caracterizada por la discreción, aunque también ha sido una dinámica muy comentada y marcada por rumores.

La cantante y el exlíder de Ciudadanos pusieron fin a su relación el pasado 24 de junio tras cuatro años de relación y una hija. A pesar de que esos últimos meses se basaron en idas y venidas marcadas por los rumores de ruptura, la imagen que ambas personalidades intentaron trasmitir era de unión y felicidad, mientras que la realidad era toda la contraria cuando la relación llevaba días rota.

Mientras un amigo cercano a la cantante, Luis Rollán cesaba los rumores acusando al desgaste como el principal motivo de la ruptura. Aunque subrayaba que ambos tenían cariño y respeto, sobre todo por la hija que tienen en común. Mientras en la actualidad, supuestamente, mantienen una relación de cordialidad.

Además, hace unos días se dejaban ver en un local de hamburguesas de la zona de Majadahonda, Madrid. La expareja disfrutaba de una cena en compañía de la madre de ella, un sobrino y la hija que tienen en común, Lucía. Y es que esta cita se da entre la expareja habitualmente, ya que ambos se ven con frecuencia aunque no en el plano sentimental.

Otra de las pruebas de esta excelente relación es su proximidad en cuanto a vivienda, y es que ambos viven muy próximos el uno del otro, Rivera vive a tan solo unos metros de la que fue el hogar familiar e incluso podrían llegar a pasar unos días juntos en las vacaciones de verano por el bienestar de su hija Lucía. No obstante, no parece apuntar a una reconciliación amorosa, y es que el periodista Luis Rollán habría declarado en el programa de Fiesta de Emma García que la ruptura es algo definitivo "No creo que tenga solución" a pesar de que recalcó la buena relación de ambos y entre sus familias.

La artista y el abogado no siguen juntos, aunque continúan organizando citas amistosas. Por lo que todo apunta a una separación amistosa donde estos padres tratan de hacerlo lo mejor posible por su hija pequeña.