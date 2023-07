Amaia Montero, ingresada en la UCI tras una operación de urgencia

Imagen del perfil de Instagram Amaia Montero. / Imagen del perfil de Instagram Amaia Montero

1 Se lee en minutos D. M.



Las alarmas han saltado tras conocerse la noticia de Amaia Montero. Sus seguidores y no tan seguidores tienen en conocimiento que la salud mental de Montero en la actualidad no es la mejor. Por eso, han saltado las alarmas cuando se ha hecho público que la cantante era ingresada en un hospital de Madrid, incluso estando en la UCI.

Esta noticia la ha dado 'Espejo Público' al decir que Amaia habría estado 10 días ingresada en la UCI del hospital tras haber sido operada de la mano. De hecho una fuente procedente del medio citado con anterioridad confirmaba que la cantante "fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante". Por lo que ha confirmado que la cantante está bien y que solo ha sido un susto.

Más días de lo normal en el hospital

Tal y cómo ha informado 'Espejo Público' la cantante pasó unos días en la unidad de cuidado intensivos, ya que vivió un postoperatorio complicado por no haber seguido al pie de la letra las directrices médicas que le mandaron los médicos tras la intervención del dedo.

La salud mental de la cantante

Noticias relacionadas

La salud metal de la cantante preocupa desde hace un tiempo. Todo tiene que ver con una publicación que Amaia subía a sus redes sociales donde se mostraba con cara cansada, sin maquillaje y sin peinarse. Una foto que además acompañó con esta frase: "Si la esperanza es lo último que muero y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", una frase que puso en vano la preocupación de todos sus fans en redes sociales.

Tras esa publicación, se sabe que la salud mental de Amaia Montero no es la mejor, incluso lo ha llegado a confirmar la hermana de la cantante en el medio citado con anterioridad. Tras la publicación en redes y la confirmación por parte de su hermana han sido muchos los mensajes de cariño y apoyo a la artista.