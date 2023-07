Sergio Ramos y Pilar Rubio, ante la decisión más importante como pareja: así les afectará

Sergio Ramos y Pilar Rubio, ante una dura decisión / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Sergio Ramos y Pilar Rubio atraviesan un momento de lo más crítico a la espera de tomar una decisión que afectará tanto a su futuro como pareja, como al de su familia al completo. Tras una escapada a Nueva York en la que los protagonistas compartieron momentos de desconexión e intimidad, el futbolista y la presentadora se enfrentan a una de las decisiones más importantes de su vida, pues de ello depende el futuro profesional de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Sin embargo, el que fuera capitán del Real Madrid todavía se encuentra a la espera de tomar una decisión sobre su futuro profesional, por lo que mientras dure la espera, seguirá entrenando en España. A pesar de ser una incógnita cuál será su destino y el de su familia de cara a la próxima temporada, Sergio Ramos tiene claro que no permanecerá en Europa debido a la escasez de ofertas.

"Muchos compañeros un día están y al siguiente no"

Si bien todavía no hay una decisión tomada, el futbolista cuenta con dos principales opciones de cara a su futuro profesional. La primera de ellas es su traslado al Inter Miami, un club que contaría con Sergio Ramos como fichaje "franquicia" o jugador sin tope salarial. Tal y como informa Sudanalytics, el equipo de Miami ha decidido desvincularse del jugador mexicano Rodolfo Pizarro, uno de sus tres fichajes "franquicia", con la intención de que Ramos pueda ocupar su plaza.

Noticias relacionadas

Pizarro por su parte aseguró estar sorprendido tras la decisión del club, pues "no sabía, porque yo tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto" declaró el mexicano. A pesar de que los rumores apuntan a Sergio Ramos como nuevo fichaje, también se encuentra Jordi Alba entre las posibilidades del Inter Miami.

Tal y como se ha podido conocer, en la liga de Estados Unidos denominada MLS, cada equipo puede contar con un máximo de tres jugadores "franquicia", y el Inter Miami ya cuenta con Lionel Messi y Sergio Busquets para la próxima temporada, a falta de nombrar el tercero de ellos. Sea como sea, está claro que el futuro de la familia Ramos Rubio se encuentra en el aire, y tanto el futbolista como la presentadora comenzarán una nueva etapa alejados de los suyos en apenas unas semanas.