Mar Flores, destrozada tras conocer que su hijo se enfrenta a una condena de 21 meses de prisión

Mar Flores atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras hacerse público que su hijo Carlo Costanzia, se enfrenta a 21 meses de prisión. Y es que, según ha adelantado la revista Semana, la empresaria estaría "destrozada" tras conocer la noticia. Una información que venía rumoreándose en los últimos meses, tras conocerse que el joven actor tendría que ingresar en prisión por un delito continuado de estafa agravada.

Ahora que ya se ha confirmado que Carlo Costanzia, de 30 años, tendrá que entrar en prisión próximamente, Mar Flores vive un momento de tensión e incertidumbre con uno de sus hijos. Tal y como apunta la revista Semana, el entorno de la modelo y empresaria habría asegurado que se encuentra "destrozada" tras haber conocido la pena de cárcel a la que se enfrenta su hijo.

Tras conocerse hace tan solo unos meses que Carlo Costanzia se enfrentaba a un delito de estafa continuada de modalidad agravada, ha sido en las últimas horas cuando la Audiencia Pronvicial de Málaga ha dictado sentencia: "Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas".

Carlo Costanzia, acusado de estafar 92.000 euros

A pesar de que se podría haber concedido un beneficio a los condenados para evitar su ingreso en prisión, el juez asegura que "no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales", por lo que no se baraja un posible indulto. Y es que, ambos condenados acumulan cinco denuncias de personas diferentes y están acusados por estafar 92.000 euros a través de un negocio de coches de alta gama.

Sin embargo, el hijo de Mar Flores asegura ser víctima de un engaño, aunque algunos de los denuniantes desmienten esta información confirmando que no habría ninguna posibilidad de que ese engaño hubiera tenido lugar. Además, después de que Carlo Costanzia señalase no poder hacer frente a la deuda por encontrarse en paro, se ha podido conocer que posee una nómina por su participación en una producción de Netflix. Sea como sea, tanto Mar Flores como su hijo se enfrentan a una de las situaciones más complicadas de su vida.