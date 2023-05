Pablo Alborán rompe con su pareja antes de comenzar con su gira 'La Cu4rta Hoja'

2 Se lee en minutos A.S.M.N.



El músico y cantautor Pablo Alborán culmina sus últimos ensayos antes de su gira para presentar su último álbum 'La Cu4rta Hoja' con éxitos como "Amigos" junto a María Becerra, "Carretera y manta", "Ave de paso" con Ana Mena o "A batir las alas". Pero esta vez haciendo un homenaje a Alejandro Sanz, con el 'corazón partío'.

El artista malagueño se ha separado de su pareja, un banquero con el que llevaba dos años y del que apenas se sabía hasta ahora, ya que siempre ha preferido mantener su vida privada en el anonimato. Vuelve a estar soltero tras poner fin a su relación con el atractivo financiero hace dos meses y parece que no hay reconciliación.

Durante toda su trayectoria musical desde 2011 cuando publicó su primer disco en la que destaca su canción más romántica 'Solamente tú' hasta llegar a lanzar su último álbum ha escrito con sentimiento, abriendo paso a confesiones que a pesar de ser un secreto a voces en la industria muchas de sus seguidoras se negaban a creer.

Historias de amor

"Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones", decía Pablo en el vídeo, según adelanta el diario El Mundo, en el que argumentaba esa confesión tan personal en su intención de "abrirle el camino" a otras personas que no lo han tenido tan fácil como él a la hora de vivir su orientación sexual.

Noticias relacionadas

En ese momento, diversos medios de comunicación pusieron el enfoque con el fin de identificar a la persona que le hubiera robado el corazón y en las que se ve reflejado ese amor en la letra de sus canciones tan profundas como 'Tu refugio', 'Si hubieras querido' o ' No vaya a ser'. Se le asociaron distintos romances, entre ellos Ricky Martin o Pelayo Díaz, e incluso, con algún espontáneo de Instagram con el que se fotografiaba. A pesar de ello, nunca se supo con precisión.

Ahora más que nunca pondrá su corazón en los escenarios para dedicarse a tiempo completo en el tour programado por las principales ciudades de España durante el verano y parte del otoño, hasta finalizar en el Wizink Center de Madrid el 22 de noviembre.