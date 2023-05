Pablo Alborán y Pablo Motos coinciden en un momento de confesión: "Yo también me la llevo de casa"

Pablo Alborán durante su visita al programa de ’El Hormiguero’ presentado por Pablo Motos / Antena 3

El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana uno de los invitados al programa de Motos ha sido el esperado Pablo Alborán

Presenta sus nuevos proyectos

El cantante, Pablo Alborán ha asistido esta semana al programa de 'El Hormiguero' para presentar su gira que tendrá lugar este año 2023. 'La Cu4arta Hoja 2023' arrancará dentro de unos días, concretamente el próximo 20 de mayo en la localidad malagueña de Fuegirola y tendrá su fin el próximo 22 de noviembre en Madrid. Un nuevo tour con el que el artista recorrerá España durante los próximos seis meses.

Dentro de 10 días Pablo Alborán empezará su gira 'La Cu4arta Hoja 2023', en la cual lleva trabajando desde hace medio año. "Estoy preparando algo muy especial a nivel visual y a nivel espectáculo, pero sin perder la intimidad y la cercanía que gané en la gira de teatros que hice", confesaba Alborán.

.@pabloalboran nos presenta su gira “La Cu4rta Hoja 2023”, que arranca el 20 de mayo en Fuengirola (Málaga) #AlboránEH pic.twitter.com/Q9Vs8BYvVs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 10 de mayo de 2023

Confiesa que le gustaría tocar otros instrumentos

Le gustaría tocar otros instrumentos como el cajón o la guitarra eléctrica. "Soy muy inquieto y me gusta aprender, me gusta estudiar para estar a la altura de mis músicos, que es difícil". Pablo añadía, "Además, valoro mucho que la gente compre una entrada para venir a un concierto en el momento que vivimos ahora mismo", una situación complicada también marcada por la subida de precios

Las horas de descanso de Pablo Alborán

Mientras hablaban de la gira que tendrá comienzo dentro de poco más de una semana, el presentador del programa le ha querido preguntar por el descanso, ya que llega una edad en la que no se descansa igual cuando no duermes en tu casa o en tu cama. "Hay días que no descanso ni en casa. Lo paso mal porque mi cabeza no para y le doy muchas vueltas a las cosas". Ambos han confesado en el programa llevar su almohada de casa cuando viajan a cualquier lado para dormir de forma cómoda.