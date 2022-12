Eva Longoria, ¿independentista?: "Estamos en España... bueno, en Cataluña"

1 Se lee en minutos Lola Gutiérrez



La actriz Eva Longoria lleva desde el pasado septiembre viviendo en Cataluña, donde rueda la película 'Land of women' (Tierra de mujeres), una producción para Apple TV. Por ello, la presencia de la actriz en la Costa Brava ha revolucionado todos los municipios de la zona mediterránea, especialmente el de Perelada (Alt Empordà), donde el equipo de rodaje ha establecido su set cinematográfico.

La actriz, que suele ser una usuaria activa en Instagram, ha causado un debate político en redes por una de sus últimas historias. En uno de los últimos vídeos que Eva Longoria ha subido de forma efímera a sus redes sociales, la estadounidense ha afirmado que el Empordà no es España, sino Catalunya. Una frase que no ha dejado indiferente a nadie.

“Where are we, Christy?" (¿Dónde estamos, Christy?”), pregunta la actriz a su acompañante, la productora de cine Christy Haubegger, mientras se autograban con el horizonte mediterráneo de fondo. “We're in Santa Lucía, in Ezpaña” ("Estamos en Santa Lucía, en España"), responde su interlocutora, a lo que Longoria matiza: “Ezpa… well, no, Catalunia” ("Ezpa... bueno, no, Catalunya"). “Oh, sorry, I'm sorry, no... we're in Catalunya, definitely" (Oh, perdón, lo siento... estamos en Catalunya, por supuesto"), corrige Haubegger de inmediato. "Catalunya", reitera Longoria riendo mientras tras ella se ve la playa.

La actriz, de ascendencia mexicana y española -su apellido procede de Asturias-, ha grabado el vídeo de su historia de Instagram en las inmediaciones del Restaurante Santallúcia, en la playa de La Almadraba, una de las más icónicas del municipio de Roses (Alt Empordà).