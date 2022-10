¿Por qué Isabel Pantoja sigue sin visitar a Kiko Rivera tras salir del hospital?

2 Se lee en minutos EP



Este lunes, cuatro días después de sufrir un ictus que, afortunadamente, ha sido leve y le ha afectado solo a una parte muy localizada de su cuerpo - se especula con que podría tener una parálisis facial parcial y que podría necesitar ayuda para realizar ciertas actividades cotidianas del día a día, como asearse o comer - Kiko Rivera recibía el alta hospitalaria y ponía rumbo a su domicilio para proseguir con su recuperación rodeado de sus seres queridos.

"Triste", "asumiendo" lo que le ha pasado y dispuesto a cambiar sus hábitos y a "pensar en mí" porque la vida le ha dado "una nueva oportunidad", el Dj ha decidido dejar de fumar y cuidar la alimentación, prescindiendo de grasas y azúcares y dispuesto, ahora sí, a comenzar una nueva vida.

A su lado, incondicionalmente, su gran apoyo en estos durísimos momentos, Irene Rosales. La sevillana no deja a Kiko ni a sol ni a sombra y se especula con que sería ella quien tomaría las decisiones y, para no alterar a su marido, habría pedido a Isabel Pantoja que no se acercase a visitarlo.

Informaciones que han hecho estallar al hijo de Paquirri que, a pesar de que ahora lo que necesita es estar tranquilo e intentar no ver - en la medida de lo posible - lo que se está diciendo sobre él en medios de comunicación, no ha podido evitar saltar para dar la cara por Irene y dejar claro que es él quien no quiere que su madre y su hermana Isa Pantoja vayan a verlo: "Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Por favor déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus, respétenme y déjenme recuperarme. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor" publicaba este martes en Instagram.

Un contundente mensaje con el que deja claro que no quiere ver ni a Isabel Pantoja ni a Isa, por lo menos de momento. Pero, ¿quiénes son las personas que están junto a él además de Irene y sus hijas Ana y Carlota?

En sus primeros días en casa está reinando una tranquilidad absoluta y lo cierto es que han sido escasísimas las visitas que ha recibido Kiko, que necesita tranquilidad. Así, además de Fran, el mejor amigo y representante del Dj - que está siendo la mano derecha de Irene en estos momentos - tan solo hemos visto en el domicilio familiar a Vanesa, una de las hermanas de la sevillana, encargada de hacerles la compra en un supermercado cercano.

