Kate Middleton, duquesa de Cambridge, cumple 40 años

Tres nuevas fotografías de la duquesa de Cambridge, retratos tomados por el fotógrafo del mundo de la moda Paolo Roversi, fueron publicadas este domingo con motivo de su 40 cumpleaños.

Las imágenes, en las que la esposa del príncipe Guillermo luce vestidos de la firma Alexander McQueen, serán exhibidas este año en tres lugares diferentes escogidos por la propia Catalina, por tener un significado especial para ella: Berkshire, St Andrews y Anglesey. En el condado de Berkshire la duquesa pasó su infancia; estudió en la universidad de St Andrews, donde conoció al príncipe y comenzó su relación, y con él vivió más tarde en Anglesey al comienzo de su matrimonio.

Las fotos serán posteriormente trasladadas a la colección permanente de la National Portrait Gallery.

Los medios británicos dedican espacio a hacer un balance de la trayectoria de Catalina durante estas cuatro décadas, sobre todo desde su matrimonio con el primogénito de Carlos de Inglaterra y la malograda Lady Di; el posterior nacimiento de sus tres hijos -Jorge, Carlota y Luis- y su papel como futura reina del país. La 'BBC', por ejemplo, se centra en cómo la duquesa ha ido haciéndose camino hasta encontrar su lugar como figura pública.

Las tres nuevas fotografías fueron tomadas en Kew Gardens el pasado noviembre por el reconocido fotógrafo de la industria de la moda Paolo Roversi, que dijo que trabajar con la duquesa fue "un momento de pura alegría" y destacó su "energía positiva", en declaraciones publicadas este domingo por medios locales. "Para mí fue una experiencia profunda y enriquecedora, un momento inolvidable. He conocido a una persona maravillosa, una persona que, con su energía positiva, puede aportar esperanza a todo el mundo", afirmó el fotógrafo.

These new portraits which have been released to mark the 40th will be shown in the community in three meaningful places: Berkshire, St Andrews, and Anglesey, as part of the @NPGLondon nationwide ‘Coming Home’ exhibition, ahead of the Gallery reopening in 2023.



