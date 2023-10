Vídeos | Los 5 momentos que no te puedes perder de la jura de la Constitución de la princesa Leonor

Pedro Sánchez: “Contad, alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno” / Agencia Atlas

El Congreso de los Diputados ha sido testigo del acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor. Engalanado para la ocasión, el hemiciclo ha recibido a la familia real, del mismo modo que hizo en 1986 en la jura del actual monarca, y ha celebrado el solemne acontecimiento tal y como estaba previsto.

La jura, que se ha emitido en directo en la televisión pública, ha dejado varios momentos que no han pasado desapercibidos ni para los espectadores ni para la prensa. Del brindis con su madre al juramento ante el Congreso, repasamos los momentos más destacados de la jura de la Constitución de la princesa Leonor.

El brindis entre la princesa Leonor y la reina Letizia

Muy pendiente de su primogénita, desde su llegada al Congreso de los Diputados doña Letizia Ortiz ha estado muy atenta para que todo saliera perfecto. Así la hemos visto en varias ocasiones colocándole la coleta a Leonor de Borbón, que en esta fecha tan señalada ha optado por vestir un traje de chaqueta blanco.

El brindis entre la princesa Leonor y la reina Letizia que nadie se quiere perder / PI Studio

Felipe VI: "Querida Leonor, no estarás sola"

“Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal; y el conjunto de los españoles —a los que te debes— sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y afecto”, ha dicho Felipe VI antes de felicitar a su hija por su cumpleaños y dar pie al tradicional brindis.

Felipe VI: “Querida Leonor, no estarás sola en tu camino” / PI Studio

La princesa Leonor: "Les pido a los españoles que confíen en mí"

"Me he comprometido solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo", ha dicho Leonor durante su discurso.

La princesa Leonor: “Les pido a los españoles que confíen en mí, como yo tengo puesta la confianza en nuestro futuro” / Atlas Agencia

Así ha sido el juramento de la Princesa Leonor

Sobre la misma Constitución que su padre, la princesa Leonor ha jurado este martes 31 de octubre su compromiso con España, tal y como está recogido en el artículo 61 de la Carta Magna. "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y las Comunidades Autónomas y de fidelidad al rey", ha subrayado la princesa de Asturias.

Así ha sido el juramento de la Princesa Leonor / PI Studio

La mirada de complicidad entre la Princesa Leonor y su padre

Durante el paseo previo a la jura de la Constitución se han podido ver numerosos gestos de complicidad entre padre e hija. El 31 de octubre quedará marcado como uno de los días más importantes y especiales en la vida de la Princesa Leonor.

Esta es la mirada de complicidad entre la Princesa Leonor y su padre el Rey Felipe VI / PI Studio

Pedro Sánchez: "Contad, alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno"

Noticias relacionadas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado un discurso en el Palacio Real tras jurar la princesa Leonor la Constitución en el Congreso. “Es un honor para el Gobierno de España otorgaros esta condecoración. En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y las decisiones que se toman y ese futuro se ve enriquecido con el papel que vuestra alteza comienza a desempeñar a partir de ahora. Contad, alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. Muchas gracias”, ha dicho Sánchez.

Al finalizar el almuerzo y los diferentes actos de la mañana, la Familia Real al completo ha acudido a Zarzuela para continuar con su apretada agenda del día.