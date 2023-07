Rajoy fue la primera persona que advirtió a Sánchez de la eclosión de Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, en la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania). / Toms Kalnins

Hubo un tiempo en el que era normal que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición mantuvieran encuentros para abordar asuntos concretos o, simplemente, para intercambiar impresiones. No es posible saber aún si eso volverá a la política española. Pero sí que la última vez que se produjo fue con Mariano Rajoy en el Ejecutivo y Pedro Sánchez al frente de la oposición. Después la polarización y la división en bloques arrasó con todo,

Sánchez ha revelado, en una entrevista con el programa 'Horaveintipico' de la Ser, que en una de estas reuniones Rajoy fue la primera persona que le advirtió de la eclosión de la ultraderecha en España. "Cuando yo era líder de la oposición y Mariano Rajoy era presidente, hablando un poco de la política general y demás, él fue el primero que me habló de Vox, que me alertó de Vox", explicó. "Me trasladó su preocupación. Yo me quedé muy sorprendido. Lo comenté con mis colaboradores después, porque me parecía raro que Rajoy hable de Vox cuando en ninguna encuesta salía. No tenía representación institucional, ya no digo parlamentaria",

El presidente, que prosigue con su gira mediática, uno de los puntales de esta campaña veraniega del 23J, no ha puesto fecha a esa conversación pero lo cierto es que en España no hubo conciencia del avance de Vox hasta que celebraron su primer mitin en la plaza de toros de Vistalaegre (Madrid), en octubre de 2018. Fue un acto multitudinario en el que expusieron su proyecto contra los extranjeros, el independentismo, el feminismo y lanzaron su proclama de "los españoles, primero".

Sólo unos meses después hubo elecciones en Andalucía y por primera vez obtuvieron representación institucional. Un 10,97% de voto y 12 escaños en el Parlamento autonómico. Entonces Sánchez ya estaba en la Moncloa -desde junio, tras la moción de censura a Rajoy- y su equipo sí fue consiente de que a la ultraderecha le podía ir bien en esos comicios. Ese germen fue unas de las razones que luego empujó al presidente a convocar las elecciones de abril de 2019.

Su participación en este programa, más de humor, fuera de los canones de los formatos a los que acude habitualmente, se grabó la semana pasada pero se ha colgado este miércoles. Por ello no hay referencias al cara a cara con Alberto Núñez Feijóo de este lunes. Pero sí ha dado las dos razones por las que, pese al varapalo de las elecciones autonómicas y muncipales del 28M, cree que puede seguir al frente del Gobierno. Una, por el alumbramiento de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, que acaba con la división en la izquierda a la izquierda del PSOE. Y dos, los pactos del PP con Vox, en comunidades y ayuntamientos. A pesar de que el miedo a la ultraderecha no operó en mayo, los socialistas sí confían en que el 23J sea determinante.