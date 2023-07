Génova se crece tras el debate: "Ha sido un jaque mate. Vemos a Sánchez noqueado"

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de empezar el único cara a cara de la campaña electoral. / JOSÉ LUIS ROCA.

El principal objetivo con el que acudía Alberto Núñez Feijóo al cara a cara con Pedro Sánchez este lunes era no cometer errores importantes. El debate de Atresmedia, el único en el que ambos se medirán durante la campaña, era un examen para el líder del PP. En Génova asumían que el presidente del Gobierno “se mueve mejor” en esos foros y la conclusión era que si evitaban “un gran rejón” se podían dar por satisfechos. Lo que no esperaban, afirman en el equipo de Feijóo, era un Sánchez “nervioso, fuera de lugar en muchos momentos y que no supo reconducir sus posiciones casi en ningún momento”.

Para sorpresa dentro del propio PP, el líder conservador “llevó la batuta” y supo ir encajando los temas en el terreno de su adversario. “Ha sido un jaque mate”, zanjan en el equipo más cercano del candidato popular. Las expectativas del socialista eran tan elevadas (con varios días de preparación exclusiva, habiendo cancelado los mítines de la campaña a diferencia de Feijóo, que todos los días ha hecho actos públicos) que veían difícil una victoria clara.

Y en Génova, donde la euforia no se contiene desde la noche de este lunes, no ven dudas: “Feijóo fue superior en todo el debate. Sánchez piensa que todo es marketing. Y se encontró a un político de verdad, con mayúsculas, serio y solvente”, reflexionan miembros de la dirección nacional.

En el PP reprochan al PSOE la “campaña de desprestigio” que a su juicio llevan promoviendo meses contra Feijóo y sus intervenciones en el Senado. “Lo han tachado de insolvente. Han intentado desmontar su trayectoria como gestor público a pesar de haber gobernado una comunidad autónoma durante 14 años. Le criticaron por no hablar inglés y prácticamente parecía que no iba a saber ni debatir con Sánchez”, dicen, con ironía y una cierta paz interior tras el resultado de anoche, las personas más cercanas a Feijóo. “Y el resultado fue justo el contrario”.

La sensación en el equipo de Feijóo es que a Sánchez “le faltaron reflejos” desde el primer momento. No esperaban un ataque tan frontal en el bloque económico, el primero, en el que ya traslució el tono bronco y la tensión, que se mantuvo en cotas máximas durante todo el cara a cara. En el PP habían preparado a conciencia el duelo a pesar de que Feijóo no disminuyó su presencia pública. El domingo, el día antes del debate, de hecho, protagonizó el acto más masivo de la campaña con más de 12.000 personas en la plaza de toros de Pontevedra.

Pero desde hace días Feijóo engullía datos, argumentos y preparaba algunas frases demoledoras como la de “usted pasará a la historia por ser el presidente que firmó la ley del sólo sí es sí”. En la parte económica, de hecho, en el PP consideran que Sánchez no fue capaz de exhibir gestión y que se dedicó a decir que Feijóo “mentía” mientras le reprochaba la inflación que sufren las familias (a pesar de que ahora en España es más baja que la media europea) o el altísimo nivel de endeudamiento del Estado.

Vieron debilidad en las interrupciones constantes del presidente del Gobierno y ponen en valor la “serenidad” que aportó Feijóo, “dejando en evidencia” a Sánchez en distintos momentos. Incluso en el bloque más complicado para el líder popular, el relativo a los pactos autonómicos y municipales, donde Vox estuvo tan presente, el PP se da por satisfecho: “Conseguimos introducir la idea de que no queremos en España una coalición. Queremos gobernar en solitario, cosa que Sánchez no pudo hacer porque sabe que necesita reeditar la alianza con todos sus socios de Sumar y los independentistas”, afirman fuentes de la dirección.

Además, Feijóo trató de buscar la salida a las acusaciones de haber comprado todos los argumentos de Vox con sus pactos autonómicos y municipales recordando a Sánchez las alianzas con Bildu. Uno de los momentos en los que pasó al ataque fue al recordar la muerte de Miguel Ángel Blanco, ejecutado por ETA hace justo 26 años. En el homenaje de este jueves, el día del aniversario, Feijóo estará en Ermua. Y se dirigió a Sánchez: “Jamás pactaré con el partido que representa el brazo político de quienes lo secuestraron, ejecutaron y aplaudieron”. A su llegada a Génova, el líder del PP abrazó a Mari Mar Blanco, su hermana, y que pertenece a la formación conservadora.

Las alianzas coparon buena parte de la discusión entre ambos. El líder del PP recordó a Sánchez que “gracias a sus votos” el PSC tiene hoy la alcaldía de Barcelona. Sánchez asentía, pero rechazó una vez más el pacto que Feijóo lleva repitiendo meses para que gobierne la lista más votada, a sabiendas, como dicen todas las encuestas, que el PP resultará ganador. “Dele ese papel a Guillermo Fernández Vara”, respondía Sánchez en alusión al candidato socialista que ganó en Extremadura pero no que no será presidente por el pacto PP-Vox.

Los populares, como publicó este diario, dan por “totalmente encauzada” la campaña tras el cara a cara, habiendo salvado lo que consideraban la prueba más importante. Feijóo no acudirá a ningún otro debate, aunque está por ver los efectos que tiene su silla vacía en otro en RTVE al que asistirán, además de Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Génova no moverá su estrategia de captación de voto útil, especialmente dentro del bloque de la derecha, lo que puede garantizar a Feijóo una mayoría amplia de escaños con la que presionar al resto de grupos en busca de una abstención para tener un gobierno en solitario”.