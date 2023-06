Sánchez recupera el tique electoral con Yolanda Díaz: “No se puede comparar con Abascal”

Pedro Sánchez en ’El Hormiguero’. / El Hormiguero - Antena 3

Pedro Sánchez prosigue su gira por la España de los televisores y por medios que en Moncloa consideraban hostiles hasta la derrota del 28 de mayo. Rompió su negativa a dar entrevistas en programas que presuponía incómodos con Carlos Alsina y este martes ha continuado con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Probablemente a estas horas más de uno de sus asesores esté pensando que por qué no hicieron esto antes.

El presidente del Gobierno superó sin dificultades la prueba, colocó todo su material electoral e introdujo una nueva idea en la campaña cuando el presentador le preguntó por la dependencia que el PSOE o el PP pueden tener en un futuro Gobierno de la extrema izquierda o la extrema derecha: "Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal". Aplauso del público. Se presupone que espontáneo.

El dirigente socialista recuperó así el tique electoral con la candidata de Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a quién alabó y defendió frente a una posible alianza de Alberto Núñez Feijóo y Vox. Los pactos que el PP está cerrando con la ultraderecha tras el resultado del 28M le permitieron además meter el dedo en el ojo a su rival por, entre otras decisiones, aupar a políticos antivacunas a la presidencia de un Parlamento regional, como ha sucedido en Baleares, o apoyar el cuestionamiento que Vox hace de la violencia de género asumiendo el concepto de la violencia intrafamiliar. "Es abrir las puertas a un retroceso de 20 años en 20 días", dijo.

Un Sánchez distendido, hasta el punto de resultar irreconocible para quienes le sigan a diario, defendió sin ambages a Yolanda Díaz. "He trabajado con ella, sé de su compromiso democrático, sé de su buen hacer al frente del Ministero de Trabajo". Y se sacudió de encima la propuesta de que el PSOE se abstenga para que Feijóo no dependa de Abascal con varios argumentos. El obvio e imprescindible de que los socialistas van a ganar las elecciones, la constatación de que los populares sellan acuerdos cuando no han ganado las elecciones y el recurso de que él pacta con gobiernos conservadores en Europa y también con la patronal. En definitiva, un 'no es no' en toda regla por si en unos meses se viera en esa tesitura.

González y Suárez también rectificaron

Preparado para todas las cuestiones complicadas afrontó incluso con recursos históricos el problema de credibilidad que se le achaca. No miento, cambio de posición, repitió, en temas como el conflicto con Cataluña, para sostener a continuación que en ningún caso los españoles pueden pensar que esto significa tomarles por tontos. Porque antes que a él, justificó, le ha sucedido lo mismo a otros presidentes. A Adolfo Suárez con la ilegalización del PCE que prometió no hacer y acabó siendo una de sus mayores contribuciones a la democracia. O a Felipe González con la entrada de España en la OTAN. "Eso no es mentir, eso es rectificar y lo hicieron bien". Ya no me preguntan fuera de España, volvió a reiterar, qué pasa en Cataluña tras su decisión de indultar a los condenados del 'procés', eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación.

No se habló apenas de sus pactos con Bildu pero sí de la crisis catalana, después de que ERC haya advertido de que elevará el precio si el PSOE quiere sus votos la próxima legislatura y de que Sumar se haya mostrado favorable a una consulta. "No sé que dicen los demás", se zafó, pero "en cinco años no se ha producido ningún referéndum en Cataluña y con el PP hubo dos". Pero se preguntará o no por la independencia, insistió Motos. "Constitucionalmente no es posible y políticamente va en contra del reencuentro que defiendo".

El presentador tampoco logró pillarlo en un renuncio sobre Irene Montero. No le sacó una palabra contra ella, a pesar de las "diferencias públicas y notorias" que han mantenido, y alabó lo que se ha hecho en el Ministerio de Igualdad, al margen del "error" de la ley del 'sólo sí es sí', que asumió otra vez personalmente. Abandonó el camino emprendido en otras entrevistas de un feminismo que hace sentir incómodos a algunos varones, conocidos suyos, de entre 40 y 50 años, y subrayó que no va contra los hombres sino contra el machismo.

Hasta se permitió varias bromas y sarcasmos. Sobre el diputado del PP Alberto Casero, cuyo error en la votación permitió al Gobierno aprobar la reforma laboral: "Los momentos de suerte también tienen su momento en la política española". Sobre que Vox ha crecido durante su mandato: "También culpa mía". Y tras la confesión de Pablo Motos de que algunos de sus contertulios le votaban, dio por hecho que entre ellos no estaría el presentador.

Con camisa vaquera, tejanos y zapatillas, se quitó muy poco el traje de candidato. Sólo para decir que no se opondría a que una de sus hijas tuviera una pareja de utraderecha porque, dijo, "el amor es libre". Machacó de nuevo con insistencia la idea de que hay medios que le atacan sin motivo y que fomentan el conservadursimo en España. Y habló de programas en que se había dicho que la convocatoria un 23 de julio, en pleno verano, de las elecciones generales era "fraude electoral", a sabiendas de que fue en 'El Hormiguero'.

Del político que fue por primera vez a ese plató en 2014, recién elegido secretario general del PSOE, queda poco rastro. Entonces tenía que combatir que le llamaran 'Pedro el guapo' y se afanaba en recordar que era "doctor en Economía". Ahora en España de lo que nadie habla es de su belleza.