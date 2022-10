Los fondos paran sus operaciones inmobiliarias en España: “Sit & Wait”

El sector inmobiliario esperará a ver el rumbo real de la economía antes de tomar cualquier decisión de inversión

Una economía entra en recesión cuando su producto interior bruto (PIB) es negativo durante al menos dos trimestres consecutivos. Por ahora, esto aún no se ha producido en el caso de España. Sin embargo, los expertos inmobiliarios reunidos en la feria barcelonesa The District creen que ese momento podría llegar entre final de este año y la primera mitad del que viene. “Europa está al borde de entrar en recesión. Sin embargo, España se encuentra en una mejor posición que el resto de Europa, aunque esto no significa que su posición sea buena”, señala Filippo Tadei de Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo.

La frase más repetida por todos los directivos es “sit & wait”, traducido en sentarse y esperar. Los grandes fondos de inversión presentes en España han paralizado todas sus operaciones a la espera de que la situación se estabilice.

“Hay la percepción de que durará dos o tres trimestres, pero seguro que terminaremos 2023 habiendo tocado el pico más bajo”, apunta Juan Velayos, presidente de la feria inmobiliaria y una de las caras más reconocidas del Real Estate patrio por ser el consejero delegado que sacó a bolsa a la promotora vasca Neinor Homes tras la crisis de 2008.

Algunos como TPG o la joint venture de Stoneweg y Bain Capital han frenado la venta de sus carteras residenciales.

El directivo de Goldman Sachs, uno de los ponentes estrella de The Distric, insiste en que los próximos seis meses serán duros, pero en nueve meses seguramente las perspectivas habrán mejorado y se empezarán a ver aspectos positivos.

“El precio de energía y los tipos de interés de la deuda aumentará. Sin embargo, España es una de las economías que tienen más margen para la recuperación, ya que su recuperación después de la pandemia ha sido más lenta que la de otros países de la Unión Europea”, añade.

Los consejeros delegados de las dos Socimis del Ibex-35, Ismael Clemente y Pere Viñales, llamaron también a la prudencia. Ambos describieron su estrategia como oportunista y solo cerrarán adquisiciones si los activos cumplen con sus exigencias y se ponen a un precio atractivo. Estos vehículos cotizados solo invierten en oficinas, en el caso del primero; mientras el segundo también lo hace en naves logísticas, centros comerciales y centros de datos.

Los promotores de viviendas presumen de buena salud

Una de las charlas que más público congregó de todo el certamen la protagonizaron los consejeros delegados de las principales promotoras que desarrollan vivienda en España: Aedas Homes, Neinor Homes, Vía Célere y Metrovacesa. Radiografiando su segmento, Borja García-Egotxeaga de Neinor explicó: "Las promociones en marcha están vendidas en ratios del 70-80%. No vamos a vivir un descalabro como en 2009 o 2010. Si se produce ralentización en algunos proyectos será porque no encontrarán financiación. Esto provocará caída, entrada de nuevas viviendas, menos inversión en suelo, pero no afectará significativamente al sector. Disminuirá el volumen de negocio de algunas promotoras sin más incidencia.

Su homólogo en Vía Célere, José Ignacio Morales, añadió: "Tenemos ritmos de ventas increíbles. El problema estructural de nuestro negocio es la oferta, no hay suelo finalista y no hemos podido poner más vivienda en el mercado. Desde la parte del cliente estoy muy tranquilo".

David Martínez de Aedas Homes resaltó las diferencias del sector actual con el que cayó al final de la burbuja: "Hoy en día la demanda de vivienda de obra nueva es real y antes era especulativa. La cantidad de producto acabado era enorme antes y ahora entre las cuatro compañías no tenemos stock significativo para cubrir la demanda. Ahora tenemos una banca más concentrada y solventada, que no financia la compra de suelo y a los compradores solo les presta el 80%. Es una industria tremendamente más solvente y a nivel europeo hay muy pocas compañías como las españolas".

Jorge Pérez de Leza de Metrovacesa, promotora de Banco Santander y BBVA, cerró la ponencia con una metáfora sobre el sector de la vivienda de obra nueva en España: "Entramos en una marejada y no debemos pensar que el mar está como un plato. No entramos con una lancha neumática, con un motor de pequeña cilindrada; sino con un buque con inercia, que viene con el motor a tope".

The District

Barcelona acogió esta semana The District, una feria inmobiliaria que contó con la presencia de los actores principales del mercado inmobiliario español e internacional. El certamen estuvo encabezado por Juan Valayos. La Ciudad Condal recibió a 7.000 asistentes, según la organización, que no fueron bien recibidos. Durante la primera jornada se produjeron altercados a la entrada del evento. El Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca retrasó el inicio del certamen en casi dos horas, arrojando pintura en polvo e insultos a los que allí estaban; tal y como recogió El Periódico, un medio de Prensa Ibérica.

Con la intervención de los Mossos d'Esquadra sí se logró evitar altercados en una segunda manifestación programada para sabotear los premios que entregó el certamen en un hotel de lujo de la Ciudad Condal. Entre las imágenes de The District que más se han viralizado en redes sociales está la del CEO de Merlin Properties cubierto de pintura que le lanzaron los manifestantes mientras intentaba conseguir las credenciales para acceder al evento, en el que tenía programada una ponencia.

Noticias relacionadas