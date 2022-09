Plan energético del PP: descuento en la factura de luz y gas de entre el 5% y el 40% por ahorrar energía

El Partido Popular ha remitido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta de medidas en materia energética para hacer frente a un posible corte de suministro de gas de Rusia. El documento de 46 páginas y 59 propuestas propone como medida estrella un descuento de entre el 5% y el 20% en la factura de luz y de entre el 10% y el 40% de la del gas para consumidores domésticos y PYMEs que reduzcan su consumo de energía. Esta medida tendrá un coste medio para las arcas públicas de 2.900 millones de euros que se financiaría "a través de otras medidas" (sobrerecaudación o presupuestos).

El coste para las arcas públicas se estima en una media de unos 2.900 millones de euros. El ajuste se realiza a mes vencido y la forma de financiarlo se prevé a través de distintas vías, entre ellas, a través de la sobrerecaudación de Hacienda por los elevados costes de la energía. Esta propuesta se plantea en tres tramos: aquellos consumidores que reduzcan su consumo mensual entre el 3% y el 7% recibirán un descuento en la factura de la luz del 5% y en el caso del gas del 10%; quienes lo disminuyan entre el 7% y el 15% tendrán una rebaja del 10% en la luz y del 20% en el gas, mientras que si la reducción del consumo es superior al 15% los descuentos en la factura se sitúan entre el 20% y el 40% para luz y gas, respectivamente. La comparación se efectúa respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una medida temporal --entre noviembre de 2022 y marzo de 2023-- y se sumará al bono social actual (descuento para los consumidores vulnerables de entre el 60% y 70% del recibo).

La intención del PP es incentivar a los consumidores para conseguir ahorros en su consumo, en vez de obligarles como ocurre con el plan de ahorro del Gobierno de Pedro Sánchez que insta a apagar la luz a partir de las 22 horas y limitar la calefacción y aire acondicionado a establecimientos públicos, según ha defendido en rueda de prensa el vicesecretario económico del partido, Juan Bravo.

El plan, denominado 'Propuestas para un pacto energético que proteja a familias y a empresas. Un plan para la recuperación de la economía española', incluye además proclamas clásicas, como alargar la vida útil de las centrales nucleares o reducir el impuesto especial a la gasolina. Otras alineadas con el Gobierno de Sánchez, como aprovechar los fondos europeos para reactivar el gasoducto MidCat siempre que sirva también para hidrógeno o reformar el mercado regulado para vincular "una parte" al mercado de futuros. Otras de nuevo cuño, como la creación de una 'Airef energética' o la simplificación de todos los impuestos energéticos en uno solo y otro tanto de propuestas en las que el partido se encomienda a Bruselas, como poner un tope a los beneficios extraordinarios de las centrales nucleares, renovables e hidroeléctricas. reducir el precio de los derechos de emisión de CO2 o intervenir el precio del gas "buscando consenso con los suministradores" como Estados Unidos, Noruega o Argelia.

En el cado del tope a los beneficios extraordinarios de las eléctricas que no consumen gas, España ya tiene esta medida en vigor, desde el 14 de septiembre del año pasado, con un tope de 67 euros por megavatio-hora, a priori inferior a los 200 euros por megavatio-hora que plantea Bruselas. El Gobierno ya ha dicho que prevé mantener esa medida tal y como esta, pues a pesar de que la recaudación es baja consigue que los nuevos contratos no se realicen por encima de ese umbral (67 euros por megavatio-hora). Sin embargo, el Partido Popular se muestra partidario de ir de la mano de Bruselas para evitar "desinversiones" de las empresas energéticas.

Además, aparecen otras propuestas como impulsar la energía renovable y el autoconsumo, fomentar los PPA (contratos de energía a largo plazo) y dar garantías financieras para fomentar este tipo de contratos (en la actualidad hay un fondo llamado Fergei creado por el Ministerio de Industria que avala la creación de PPA entre industrias y generadores). También pagos por interrumpibilidad a la industria (subastas en las que se les da un dinero a cambio de que estén disponibles para parar su consumo en cualquier momento a petición de Red Eléctrica), un 'Plan Renove' para cambiar las calderas viejas por otras más eficientes, reducir el precio de todo el transporte público en su conjunto (no solo de los trenes, como ocurre ahora) y realizar una campaña de concienciación para el ahorro energético (el Gobierno ha anunciado que ya tiene en marcha un plan en este sentido).

También plantea el PP un plan de eficiencia energética para las administraciones públicas (el Gobierno puso en marcha un plan de este tipo para la Administración General del Estado y planteó a las comunidades y ayuntamientos hacer lo mismo) que impulse medidas en la contratación del sector público, mejorar la movilidad y electrificación del parque móvil, centralizar la compra de energía, instalar tecnologías de iluminación eficientes, modernizar las instalaciones de calefacción y climatización, ajustar la temperatura en edificios públicos, mejorar la eficiencia de la iluminación en los edificios y en las vías públicas, reforzar los requisitos nacionales en materia de energía (y eficiencia en el uso de los recursos) de los edificios nuevos, establecer objetivos vinculantes de implantación de autoconsumo renovable en las administraciones públicas y constituir una Comisión de Seguimiento del Plan de Contingencia.

Por otra parte, respecto al impuesto a las energéticas y bancos que se vota este martes en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha dicho que "de entrada" votarán que no a la toma en consideración de estos impuestos porque consideran que no reducirán las facturas de familias y empresas y solo tienen un afán recaudatorio. Si bien el partido de Alberto Núñez Feijoo se alinea con Bruselas para decir (con la boca pequeña) que las eléctricas tienen "en algunos casos" beneficios caídos del cielo, no deja clara su postura respecto a petroleras y gasistas.

Noticias relacionadas