Así funcionará el descuento de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel

La bonificación estará en vigor entre el 1 de abril y el 30 de junio y se aplicará en el punto de repostaje

La bonificación de 20 céntimos por litro de carburante entrará en vigor el 1 de abril, será accesible para todos los consumidores, será aplicable hasta el 30 de junio y tendrá un impacto presupuestario de unos 1.423 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Hacienda.

¿Qué tipo de carburante tendrá derecho al descuento?

Según el real decreto con medida de plan de choque contra los efectos de la guerra aprobado este martes en el Consejo de Ministros, los productos cuya adquisición dará derecho a la bonificación serán la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido licuado para vehículos, el gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel que requieran etiquetado específico. También dará derecho a la bonificación la adquisición del aditivo AdBlue.

¿Quién paga la bonificación?

La rebaja que promueve este Real Decreto-ley asciende a los 0,20 euros por litro o por kilo de combustible repostado tanto por personas usuarias particulares como por parte de empresas y autónomos. De esta bonificación, 15 céntimos serán asumidos por el Presupuesto del Estado.

Los operadores de carburantes con capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros deberán añadir 5 céntimos al descuento (20 en total). No estarán obligados a satisfacer esta prestación los operadores que, antes del 1 de abril, comuniquen su disposición a hacer un descuento mayor a esos 5 céntimos por cualquier otro mecanismo, como pueden ser las tarjetas de fidelización. Así lo han anunciado ya Repsol, Cepsa y EDP. En caso de que no existe descuento por parte del operador (por no tener capacidad de refino en España o tener una cifra de negocio inferior a 750 millones, el Estado asumirá el importe total de los 20 céntimos de descuento.

¿Aparecerá en el ticket la rebaja?

La bonificación se aplicará en el punto de venta y repostaje. En cada suministro que se realice en las condiciones que supongan la aplicación de la bonificación se efectuará un descuento en la factura final, impuestos incluidos, equivalente al importe de la bonificación. El ticket de compra deberá reflejar el importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después de aplicar la bonificación así como el importe de la rebaja aplicada y una referencia expresa al real decreto ley.

¿Cómo lo gestionarán las gasolineras?

Las operadoras podrán solicitar la devolución de las bonificaciones efectuadas. Para hacerlo, deberán presentar mensualmente, en los primeros quince días naturales de mayo, junio y julio, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o de la administración foral que corresponda, una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior. En todo caso, antes del 15 de abril de 2022 el operador podrá solicitar a la administración tributaria un anticipo a cuenta por un importe equivalente al 90% del volumen medio mensual de ventas, con un máximo de dos millones de euros y un mínimo de 1.000 euros.

¿Cuánto ahorrarán las familias?

De acuerdo con los cálculos de OCU, para un hogar medio la rebaja supondrá un ahorro de 65 euros en el caso del diésel y de 75 euros en el caso de la gasolina en el conjunto de los próximos tres meses. OCU denuncia que, a pesar de la rebaja, los precios de los carburantes seguirán muy por encima de los precios que había a primeros de año.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargará de vigilar que la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible llega íntegramente a todos los conductores y pondrá la lupa en los márgenes de las compañías.

