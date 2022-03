Últimas noticias sobre el paro de transportes | Los transportistas continúan con el paro y exigen una nueva reunión con la ministra Raquel Sánchez

Manuel Hernández, de la Plataforma de transportistas: "Seguiremos con el paro nacional indefinido"

El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, ha expresado ante los periodistas que los transportistas continuarán con el "paro nacional indefinido". Manuel Hernández, líder de la plataforma que ha convocado el paro de transportistas ha confirmado que continuarán con el paro nacional de forma "indefinida". Tras una reunión con la ministra del ramo, ha confirmado que no ha habido punto de encuentro: "No podemos pagar por trabajar". "No podemos perder más dinero, es una situación insostenible si no hay solución. Consideramos que toda ayuda al sector es buena, pero las de ayer no van a paliar la situación que el sector sufre; no cubren ni el 50% de nuestras pérdidas. Necesitamos ayudas a la altura de las circunstancias", ha añadido.