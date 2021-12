Calviño presume de que ha comprometido ya el 65% de los fondos europeos, pero sin desvelar la ejecución real

De los 24.200 millones de inversión prevista para este año, ya se ha autorizado un 73% (unos 17.700 millones) y se ha comprometido un 64,5% (15.600 millones). El último dato de ejecución real es de agosto y se fijó en sólo 104 millones.

"No se trata de ejecutar todo en un mes", explica la vicepresidenta, que aspira a que el despliegue de los fondos alcanzará la "velocidad de crucero" en 2022.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha realizado el primer balance de despliegue de los fondos europeos contemplados que se articulan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño subrayó que España está a la cabeza de la Unión Europea en el despliegue de los fondos -un liderazgo que confirma la propia Comisión Europea-, pero lo hizo sin precisar los datos de ejecución real de esos fondos.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se contemplaban por adelantado inversiones por importe de casi 24.200 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Calviño concretó que hasta ahora ya se ha autorizado el 73% de los fondos previstos para este año (unos 17.700 millones) y se ha comprometido el 64,5% de la inversión (unos 15.600 millones), pero la vicepresidenta no actualizó la evolución de la ejecución real -el dinero que efectivamente a llegado a su destino- de estos fondos.

Dentro de esos cerca de 15.600 millones comprometidos se incluyen los 11.000 millones distribuidos entre las comunidades autónomas y otros 3.000 millones entre ayuntamientos, lo que no quiere decir que se hayan ejecutado de manera efectiva. El último dato de ejecución real de los fondos europeos publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) era el correspondiente a final de agosto, y entonces sólo se confirmó que se habían gastado 104 millones de euros.

“El grado de ejecución varía cada día, según se van culminando los procesos. Lo importante es el 65% comprometido, que ya se ha adjudicado, transferido… que implica que la ejecución ya está en marcha”, sentenció Calviño. “El Plan de Recuperación contempla el periodo 2021-2026, no se trata de ejecutar todo en un mes. Estamos acelerando el despliegue”. La vicepresidenta subrayó que España ha conseguido acelerar notablemente el despliegue en la segunda mitad del año y que el país alcanzará la “velocidad de crucero” en la ejecución en 2022.

Además del paquete de inversiones, el Ejecutivo cuenta con una agenda de reformas comprometidas que debe cumplir para conseguir el ok de las instituciones europeas para aprobar próximos desembolsos (de momento, España ha recibido 9.000 millones y cuenta con la evaluación positiva preliminar para percibir otros 10.000 millones en las próximas semanas).

Entre las reformas esperadas, la más polémica es la reforma laboral, que actualmente se negocia en la mesa de diálogo social con los agentes sociales para tenerla lista antes de que termine el año. "Queremos llevarla a Consejo de Ministros en el momento oportuno antes de fin de año", confirmó Calviño, a pesar de que Bruselas ha desvelado que el límite del 31 de diciembre es sólo orientativo y no obligatorio.

La Unión Europea asignó a España en torno a 140.000 millones de euros de fondos europeos entre 2021 y 2026, la mitad en fondos no reembolsables y la otra mitad en préstamos en condiciones ventajosas. La estrategia activada por el Gobierno fue la de concentrar los 70.000 millones en transferencias que no se devolverán en los primeros tres años, hasta 2023. Calviño ha confirmado que a lo largo de 2022 se presentará una "adenda" al Plan para diseñar las futuras inversiones entre 2024 y 2026 de los 70.000 millones de préstamos reembolsables a largo plazo.

Frente a las dudas y las quejas de muchas empresas españolas por la lentitud en el despliegue de los fondos europeos, la Comisión Europea subraya que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español es el que presenta una implementación "más avanzada" y lo considera uno de los más "robustos" y "completos en inversiones y reformas" de todos los presentados por países de la UE.

"No vemos retraso en la implementación del Plan español", indican fuentes comunitarias. "Estamos preocupados por los planes de inversión de otros países, no por España". De hecho, desde el Ejecutivo comunitario se alaba los pasos dados por el Gobierno español para "poner en marcha la maquinaria" para poner en marcha las inversiones. "Poner en marcha estas inversiones es difícil. No hay retrasos".

