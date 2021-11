El Gobierno perfila un sistema de pago por viñetas y por kilómetros en las autovías

La previsión del Ejecutivo es instaurar este peaje en 2024 para cumplir con las exigencias de la UE

El Gobierno perfila la forma en la que implantará el pago en autovías prevista para 2024. A pesar de que todavía existen muchas incógnitas, todo apunta a que, según adelantó el diario El Confidencial, primero se optará por una viñeta, una cuota independiente a la distancia recorrida para instaurar, una vez se desarrolle la tecnología para hacerlo, un sistema de cobro por kilómetro. Se baraja un precio de un céntimo por mil metros en turismos, aunque todavía no hay nada confirmado.

Esta fórmula se aplicará según las primeras previsiones, a partir de 2024 y es una exigencia de la Unión Europea (UE) a cambio de la inyección de los fondos de recuperación tras la crisis sanitaria de la covid-19.

La viñeta, que se prevé que sea la solución provisional antes de implantar el cobro por kilómetros, consiste en una pegatina que se colocará en la luna del vehículo y que especificará el pago de una cuota por una duración determinada (anual, mensual o semanal). Después, se pretende instaurar el cobro por distancia.

Una fórmula "justa y sostenible"

Sobre este tema, la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, apuntó que "se está avanzando en los estudios que nos permitan, de aquí a unos meses poder plantear un sistema de tarificación para asegurar el correcto mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad".

Sánchez Jiménez añadió que el sistema de tarificación será "justo" para evitar agravios entre territorios y se está trabajando para fomentar el consenso entre los sectores afectados. "En los transportes, nos consta, que existe preocupación en ese en ese sentido, pero insisto en que abordaremos una propuesta rigurosa y sostenible", añadió la responsable del ministerio, quien también resaltó que 24 de los 27 países ya tienen instaurado un sistema de viñetas.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, se pronunció hace unos meses sobre este tema y apuntó que "el debate no es nuevo pero tiene unas características específicas en España".

Así, dijo que en la Comunitat Valenciana, "llevamos pagando peaje en la AP-7 cuarenta años mientras que en otras comunidades no, por lo que no se puede tratar igual a unas comunidades que a otras". Por último, España adelantó que, en un momento de crisis, "no es el momento de introducir peajes".

