De la Fuente recula e incluye a Isco y a Nacho en la prelista para la Eurocopa

Luis de la Fuente ha hecho una prelista con más de 50 jugadores en los que aparecen dos nombres destacados que han dado mucho que hablar en los últimos partidos: el madridista Nacho y el bético Isco. El seleccionador dispondrá de una lista de 26 jugadores, lo que abre el abanico de posibilidades y eso permite que se barajen nombres que no han aparecido con regularidad en la misma como los de estos dos jugadores, que no habían estado en anteriores convocatorias del técnico de Haro.

Nacho e Isco, veteranía y momento de forma

Nacho, a sus 34 años, está siendo un jugador importante en el Real Madrid y todo apunta a que será titular en la final de Wembley, como lo fue en Manchester y en Múnich. El capitán blanco está disponiendo de más minutos que en pasadas temporadas, debido a las lesiones de Alaba y Militao, y después de una primera parte de temporada irregular ha mejorado su rendimiento volviendo a ser un central de garantías para Ancelotti. El canterano, que suma 13 temporadas en el Real Madrid, ha anunciado al club que su idea es abandonar el club al finalizar la temporada y todo apunta a que se marchará a la MLS estadounidense, donde quiere comenzar una nueva etapa con su familia. Tiene ofertas en Europa de equipos italianos, como el Inter, de equipos alemanes, como el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y hay interés de varios equipos de la Premier. Nacho suma 24 internacionalidades con España, con la que jugó el Mundial de Rusia y se proclamó campeón en la pasada Liga de Naciones con De la Fuente como seleccionador.

El caso de Isco es más singular porque el malagueño hace años que no entra en los planes de un seleccionador. Su último partido con la selección fue un encuentro de clasificación para la Eurocopa 2020 que jugó el 10 de junio de 2019 ante Suecia. Antes de eso ya había vestido la camiseta de España en 38 ocasiones, marcando 12 goles. El malagueño ha renacido tras salir del Sevilla camino del Betis, donde Manuel Pellegrini le ha dado minutos y galones. Isco es, sin duda, el mejor jugador verdiblanco esta temporada y ha recibido el trofeo de Mejor jugador del partido (MVP) en 19 de los 28 partidos de Liga en los que ha participado. Eso le ha llevado a ser nombrado mejor jugador de la Liga en el mes de abril. El malagueño, a sus 31 años parece haber recuperado la pasión por el fútbol y está disfrutando en un Betis al que quiere mantener en Europa, peleando con la Real Sociedad por la plaza en la Europa League.

Isco no había entrado en los planes de Luis de la Fuente hasta ahora, pero su gran rendimiento ha terminado por derribar la puerta y el seleccionador se ha rendido a la evidencia de su gran momento de forma. El bético encajaría a la perfección en la posición de mediapunta del 4-2-3-1 de De la Fuente, por detrás del delantero. Su capacidad para generar juego, filtrar últimos pases y hasta disparar, le convierten en una alternativa más que fiable a un Dani Olmo que no ha terminado la temporada en su momento más álgido. Los 9 goles y 7 asistencias del verdiblanco mejoran los 5 tantos y 5 pases de gol del jugador el Leipzig.

Mayoría azulgrana y vasca

Además de estos, en la prelista de De la Fuente aparecen nombres de azulgranas como Fermín, que hasta ahora contaba más en la Sub-21 que en la absoluta, el de Gavi, que sigue su recuperación y no estará a punto para Alemania, o el de Baldé, en una situación similar. A ellos se suman los de Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Iñigo Martínez y Ferran Torres para llegar hasta ocho azulgranas, el club con más jugadores en esa primera nómina, por más que los dos lesionados tengan una presencia testimonial.

El Real Madrid tiene a tres en la prelista, que además podrían estar en la lista definitiva: Carvajal, Joselu y Nacho. Mientras en el Atlético de Madrid, representado por Morata, Azpilicueta, Koke, Marcos Llorente y Riquelme, parece que en la lista final solo contará con el capitán. El Athletic cuenta con cinco futbolistas Unai Simón, Vivian, Aitor Paredes, Sancet y Nico Williams, los mismos que la Real Sociedad, que tiene a Remiro, Le Normand, Mikel Merino, Zubimendi y Oyarzabal, con la duda de un Zubimendi que se pierde el final de temporada por una lesión que no se sabe si le permitirá acudir a Alemania.

Y finalmente entre los nombres que no han debutado aún con la España de De la Fuente y están en esa primera prelista aparecen el valencianista Pepelu, los béticos Ayoze y Fornals y el extremo del Braga Álvaro Djaló.