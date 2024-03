El lamentable comentario de Chilavert contra Vinicius: "Que no sea maricón, el fútbol es para hombres"

Las lágrimas de Vinicius durante la rueda de prensa previa al España-Brasil de hoy coparon la primera línea mediática de todo el mundo. El brasileño recibió todo tipo de muestras de apoyo, pero también tuvo que sufrir, una vez más, comentarios despectivos. José Luis Chilavert, el portero más importante que ha tenido Paraguay, cargó contra el brasileño con un cóctel que mezcla xenofobia y homofobia.

"El primero que insulta y ataca es él"

"Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", puso el arquero en una respuesta al vídeo del momento cumbre de la intervención del delantero del Real Madrid. Lejos de retractarse, Chilavert llenó su 'timeline' de X (antes Twitter) con respuestas de otros usuarios que le daban la razón en su planteamiento.

PI STUDIO

"Se pasa de bocazas y provocador, pero fuera se hace la víctima. Si tiene huevos para provocar, que aguante con ello", es uno de los múltiples mensajes que originó el insulto del paraguayo. También recibió críticas. Algunas recordaron el comentario que recibió por parte del exseleccionador argentino César Luis Menotti en 1998: "Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios para que los niños sepan cómo era el hombre hace 40.000 millones de años".

Fracaso como candidato a las elecciones en Paraguay

Vinicius aseguró en su comparecencia que "recibir insultos es algo bastante triste. No solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba. Escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto y lucho porque me han escogido a mí". El brasileño llegó a decir que él lo único que quería era jugar al fútbol, pero que a veces no tenía gana por el acoso racista que sufría.

Chilavert, que fue portero del Real Zaragoza durante tres temporadas, se ha acostumbrado a poner este tipo de mensajes en sus redes sociales, sobre todo después de involucrarse en la política de Paraguay, aunque sin demasiado éxito.

Cartel electoral de José Luis Chilavert como candidato a las elecciones presidenciales de Paraguay en 2023. / PARTIDO DE LA JUVENTUD

Se presentó a las últimas elecciones, que tuvieron lugar en 2023, como candidato a la presidencia por el Partido de la Juventud. Fue el séptimo candidato más votado, con 24.284 votos sobre un total de tres millones. El exportero logró apenas el 0,80% de los sufragios.

"Me encanta Milei, porque fue portero como yo"

Chilavert se ha dejado ver con otros políticos latinoamericanos como Javier Milei, presidente de Argentina, al que sigue apoyando públicamente. "Me encanta porque fue arquero como yo. Lo quieren echar todos los días, pero es una de las personas más influyentes del mundo", dijo recientemente. En esta declaración hizo referencia al pasado de Milei, quien se formó como portero en las categorías inferiores de Chacarita Juniors.

“Yo en mi vida siempre le puedo mirar a los ojos a la gente: Nunca robé nada a nadie, gané todo en mi vida como deportista”, declaraba Chilavert en su frustrada carrera presidencial. Recientemente, el exinternacional paraguayo enfrentó una demanda en su contra de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por expresiones de odio que publicó en sus cuentas en redes sociales, convertidas de nuevo en una plataforma para el agravio.