"Esto es vergonzoso": el Real Madrid clama contra el gol anulado por Gil Manzano en un final disparatado

El Valencia - Real Madrid era un partido marcado en rojo en la agenda. Pero la polémica, esta vez, estuvo en el campo, donde Gil Manzano perpetró un final denunciado por el conjunto blanco. El colegiado avisó a los jugadores que tras el córner se acabaría el partido. Era la última jugada. Sin embargo, en el rechace dejó seguir y Bellingham anotó el que iba a ser el 2-3 y la remontada para el Real Madrid.

Gil Manzano avisó a los jugadores que tras el córner se acababa el partido. Sin embargo, se puso el silbato en la boca, se lo volvió a quitar, y después decretó el final del partido. Bellingham acabó expulsado en las protestas. En el Valencia tampoco entendieron nada. "No sabemos por qué tarda en pitar. Deja que la coja Brahim y no pita. Yo entiendo a los jugadores del Real Madrid".

Las reacciones del equipo blanco no se han dejado hecho esperar. "Esto es vergonzoso", criticó Tchouaméni en redes sociales. Según informa Míster Chip, Gil Manzano ha pitado el final del partido a los 98'40" cuando el centro de Brahim Díaz vuela hacia la cabeza de Bellingham, que marca en el 98' 42". Sucedió algo similar el 14 de mayo de 2023 en un Valladolid-Sevilla en el que Ortiz Arias anuló un gol de Escudero.

"Es algo inédito. Después del rechace hemos tenido la posesión. La jugada tenía que parar cuando el Valencia entró en la posesión del balón. Es algo inédito. Nunca me ha pasado. Nos ha molestado la roja a Bellingham, porque no ha dicho ningún insulto. Le dijo en inglés: 'It's a 'fucking' goal. Es lo que pensábamos todos", dijo Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido.

"Estamos todavía calientes, tenemos que volver a la normalidad porque tenemos otro partido importante el miércoles. Hay cosas buenas y otras que tenemos que mejorar. Necesitamos enfriarnos algo, porque el vestuario está caliente", explicó el técnico italiano. "Esta noche vamos a dormir bien todavía", declaró el entrenador, quien recalcó que la palabra para definir el desenlace del duelo es "inédito".

Sobre el encuentro de Vinicius afirmó que fue "determinante dentro del área, mejor que fuera, porque Foulquier jugó un gran partido". Carletto definió al Valencia como un rival "serio, que ha jugado con mucha intensidad", pero valoró el hecho de que su equipo pudiera entrar y salir del encuentro. "Un empate en Valencia, un campo muy difícil puede ser un punto importante", añadió.

Por su parte, Rubén Baraja destacó el valor de la afición. "La gente tiene todo el derecho de pitar. Siempre que estemos en el respeto. Mestalla ha dado una lección", explicó el preparador del Valencia. En cuanto al análisis del empate ante el Real Madrid aseguró lo siguiente: "Nuestra primera parte ha sido buena. Hemos bien a la presión. Hemos encontrado dos situaciones de gol. En la segunda mitad, hasta el 2-2 han tenido ellos más situaciones, pero hemos tenido una oportunidad para el 3-1 de Diego López", empezó el técnico che.

"El equipo ha pegado un arreón final: la acción de no penalti, dos disparos de Peter... En la última acción yo veo que Gil Manzano indica que es la última y pita antes de el balón le llegue a Brahim. Creo que no es válida. Mi equipo ha hecho muchas cosas bien para sumar un punto", explicó el entrenador del Valencia.

"Tener al Real Madrid como lo hemos tenido hoy igual te sabe a poco, pero hemos competido muy bien. El equipo ha sido continuo en el esfuerzo en lo que pedía el partido. En tratar de que el Real Madrid se sintiera cómodo. No nos han generado gran peligro. El trabajo no nos ha servido para ganar, pero sí para darle valor a un punto con el apoyo de nuestra gente", sentenció antes de hablar de la grave lesión de Diakhaby, para la que todavía no hay alcance.