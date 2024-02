Arteta no descarta que Mbappé llegue al Arsenal: "¿Por qué no? Pero tiene otra pinta"

Siete años han pasado desde que Kylian Mbappé llegó al PSG procedente del Mónaco. Rumores, especulaciones y cambios de guiones han marcado la hoja de ruta del que es el jugador más codiciado de los últimos mercados de fichajes. Tras el anuncio que se hizo oficial este jueves de que el jugador abandonará el PSG a final de temporada, los mejores clubes de Europa han entrado en la puja por el astro francés. En este sentido, el entrenador vasco del Arsenal, Mikel Arteta abogó este viernes en rueda de prensa por la posibilidad de que el club 'gunner' esté "en las conversaciones" por el fichaje del extremo francés.

Aunque lo ve difícil, asegura que su equipo debe estar en la puja. Y es que no es una sorpresa que el club que resuene con más fuerza sea el Real Madrid, pero la Premier League no renunciará a Mbappé, a pesar de que el atacante haya hecho saber en muchas ocasiones que, de haberse marchado del PSG, "solo habría sido al Madrid". No es el único técnico al que le han preguntado este viernes por el atacante galo, pues el exseleccionador español también ha hablado del sentir del vestuario del PSG. "Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, os daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son los que tienen que hablar", ha señalado Luis Enrique.

Mbappé al Arsenal: "¿Por qué no?"

Si bien es cierto que todas las voces apuntan al club blanco, es probable que otros equipos pongan más dinero que Florentino Pérez sobre la mesa. Porque el Madrid es más bien de "pagar con gloria". En el horizonte, Liverpool, Manchester City o Arsenal quieren hacerse con sus servicios y no bajarán los brazos a la primera de cambio.

Así, Mikel Arteta, que está siendo el comandante de un Arsenal que está desafiando a los pesos pesados de la liga inglesa, ha sido preguntado por la posibilidad de que Kylian aterrice en su plantilla. "¿Por qué no? Cuando se trata de un jugador de ese calibre, siempre tenemos que estar en la conversación", contestaba el entrenador. Aunque, más tarde, Arteta reconocía que "parece que tiene otra pinta, pero tenemos que estar ahí". Así las cosas, el que es el culebrón más largo de los últimos años parece llegar a su fin y en el Emirates Stadium también ven a Kylian Mbappé vistiendo de blanco la próxima temporada.