La UEFA de Ceferin llama "manzana de Blancanieves" a la Superliga, contra la que España evita posicionarse

No quieren ni oír hablar de ella, pero se cuela en todos sus discursos. La Superliga fue el tema central del discurso inaugural de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, en el 48º congreso ordinario que celebra la organización en París. "Cada club puede unirse a la competición que quiera, pero les mueve su deseo de haber más dinero y poder. Siempre quieren más y más. La Superliga es como la manzana de Blancanieves. No se pueden comprar los sueños o el mérito deportivo. Tampoco la historia", defendió.

El mandatario esloveno apeló a la unidad de fútbol en defensa de un modelo basado en la solidaridad, frente a "los que quieren dividir hablando del libre mercado para seguir aumentando su ego, su poder y dinero". Argumentos que ya utilizó tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre. El órgano dictó que los clubes y jugadores no pueden ser sancionados si disputan competiciones organizadas fuera del paraguas de la UEFA o FIFA si no existe un marco que lo justifique.

Ceferin se irá en 2027 pese a la enmienda aprobada

"Necesitamos la unidad europea porque no la tenemos. El fútbol europeo representa uno de los símbolos de Europa. Hay quien está intentando pisotear, individuos que nos quieren dividir hablando del libre mercado para seguir creciendo en su ego, en su poder y dinero. No todo el mundo puede comprar el fútbol", se reafirmó el presidente de la UEFA, quien habló de las posibilidades que abrirá la renovada Champions a partir de la próxima temporada, "con más partidos, más igualdad y más dinero".

Ceferin iba a salir reforzado de esta cita tras sacar adelante la polémica enmienda que le permitiría presentarse a un mandato más, hasta 2031. Era una maniobra similar a la que hizo Gianni Infantino al frente de la FIFA. Sin embargo, el esloveno aseguró que finalizará su mandato en 2027.

Momento del Congreso de la UEFA celebrado en París (Francia). / YOAN VALAT / EFE

“Estoy cansado. Hemos sufrido el covid, la Superliga, la superioridad moral de quienes nos critican, de aquellos que dicen que la UEFA está dividida, fragmentada. Estoy feliz y orgulloso, he sido el capitán de un barco que ha navegado entre la tormenta”, dijo tras expresar su renuncia a dirigir por más tiempo la UEFA.

“Lo he pensado desde hace 6o 7 meses. No he querido decirlo antes para no alterar la decisión de las federaciones sobre la enmienda votada hoy. No todo el mundo del fútbol es como algunos payasos que hay por ahí”, sentenció con dureza. La enmienda provocó la dimisión de Zvonimir Boban como director de fútbol, quien acusó al presidente de la UEFA de aferrarse al cargo.

Gil Marín y Al-Khelaïfi, los representantes de los clubes en la UEFA

En este contexto convulso, la UEFA ha aplicado un cierre de filas. Así se entiende la entrada de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, en el comité ejecutivo del organismo rector del fútbol continental. Lo hace como uno de los dos representantes de la Asociación de Clubes Europeos (ECA). El Atlético pasó de ser un miembro fundacional de la Superliga a estar "a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo y de las ligas domésticas", según declaró tras el fallo del TJUE de diciembre.

El otro miembro de la ECA en el comité ejecutivo de la UEFA es Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG de Francia, de donde ha partido una declaración informal contra la Superliga y el modelo que representa. El Gobierno de España fue el único que no firmó una iniciativa nacida en el Consejo de la Unión Europea por estar 'sub iudice' el 'Caso Superliga, según apuntan desde el Consejo Superior de Deportes (CSD). El 14 de marzo está previsto que se celebre la vista oral en el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, durante el 48º Congreso de la UEFA. / YOAN VALAT / EFE

¿Por qué España no firmó la declaración europea contra la Superliga?

"Queremos evitar cualquier interpretación que pueda interferir en el procedimiento judicial que se desarrolla en nuestro país, el único de la UE en el que hay un procedimiento judicial abierto", dicen desde el CSD. Asimismo, en las conversaciones mantenidas en los últimos días, España ha transmitido a los países miembro "que el modelo del deporte europeo debe responder siempre a la legislación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, a las decisiones de los ministros y ministras de Deportes de la UE, así como a las resoluciones del TJUE y de los demás órganos jurisdiccionales competentes".

Fuentes del fútbol nacional aseguran que España intentó incluir esta idea, sobre el respeto a las sentencias judiciales, en la declaración europea contra Superliga. Afirman que incluso pidió la retirada de algún párrafo, pero el Gobierno niega esta última consideración. La intervención por la parte española fue con tres modificaciones que recuperaban parte de lo argumentado en el texto de 2021.

Además del respeto a las sentencias judiciales, se pidió la inclusión de, por ejemplo, la libertad de asociación como principio rector del deporte en Europa. Cabe recordar que el Real Madrid y a su lado el FC Barcelona son los dos únicos equipos que públicamente se mantienen en el barco de la Superliga, a pesar de que A22 Management, compañía promotora, habla de conversaciones con 50 clubes.