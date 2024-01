'El Principito' Griezmann se corona rey ante un Bellingham que lleva un mes sin marcar

El derbi copero, el segundo de esta trilogía que presenta el mes de enero, estaba en juego mucho más que un pase a cuartos, que se acabó llevando el Atlético (4-2), era también la oportunidad de Griezmann de superar en goles a Bellingham, con el que llegaba empatado a 17 tantos. 'El Principito' se coronó rey en el Metropolitano, recibió un homenaje al inicio del encuentro y apagó las fuerzas de la delantera blanca.

También era el momento del Cholo, que quería resarcirse ante el Real Madrid, al que solo había ganado dos prórrogas de ocho: ya son tres. Bellingham volvía al lugar de los hechos, al sitio donde empezó todo, el de su primer partido ante los rojiblancos en el que protagonizó una entrada a destiempo a Correa. A su izquierda, 'Vini' quería estrenarse en el fortín colchonero. El brasileño, desde su llegada a la capital blanca no ha logrado dejar su huella ante los de Simeone. 12 partidos ante los rojiblancos y un solo gol para delantero. Destino o casualidad, fue en Copa del Rey, en los cuartos, en enero del año pasado en la prórroga.

Atlético de Madrid - Real Madrid. / EFE

De las entrañas de un Jude más caliente que nunca resurgieron los fantasmas del pasado y Vini no dejó de recibir insultos por parte de la grada, con la que se encaró cada vez que llegaba a la portería contraria. Con todo y con eso, de sus botas llegó todo el peligro blanco, sin mucha trascendencia, porque aumenta su sequía en los derbis. Ya son 13 partidos y un solo gol. Por si fuera poco, es ya el quinto partido sin marcar de Jude Bellingham, superado por Antoine Griezmann, que ya lleva 18 goles.

La sequía de Vinicius se alarga al son de la 'sinfonía atlética'

"¡Vinicius, eres un mono!", cantaban los aficionados atléticos en los aledaños del Metropolitano, según informó la Cadena Ser. Precisamente el brasileño aterrizaba a la casa atlética tras reconocer sus malas formas: "Sé que a veces hago cosas que no debería hacer". Unas palabras que no han tenido ningún tipo de repercusión en la zona este de la capital. A la vista está. No cesaron los insultos durante los noventa minutos al delantero blanco, que cada vez que tocaba el balón, encendía en el Metropolitano una bombona de cánticos contra el futbolista del Real Madrid.

Vinicius en el partido ante el Atlético / Rodrigo Jiménez/ EFE

Todo peligro blanco en la primera parte llegó de sus botas y las de Bellingham. El brasileño se enzarzó con De Paul. Y Jude, que lo veía de lejos, también en otra mini tangana en la banda derecha, salía en su defensa, como un padre que saca al niño de una pelea. De hecho, se marchó el inglés al descanso pidiendo explicaciones al árbitro. Witsel intentó buscarle las cosquillas a 'Vini' en la banda, por momentos con éxito. Corría el minuto 44 y Vinicius veía la amarilla por protestar al ritmo de la banda sonora de insultos del Metropolitano. Sin embargo, el brasileño decidió darse la vuelta directo a campo contrario, regatear y bailar a la grada, tras un gol que el mismo propició, pero que no sentenció, y que un error de Oblak mandó al fondo de la red tras un intento de Rüdiger de tocar el esférico.

Bellingham vuelve 'al lugar del crimen'

Aquel 26 de septiembre, el inglés aterrizaba por primera vez en campo atlético, un partido en el que al ritmo de los 'olés' de los colchoneros, se desataba la paciencia de un novato Bellingham que pecó de principiante y dio una patada a destiempo a Correa, que le causó al argentino una esguince grado en el ligamento colateral medial de la rodilla.

Mucho han cambiado las cosas desde aquel día, la 'Bellinghamanía' se desató semanas después a pocos kilómetros, en el Bernabéu, tras convertirse en el 'pichichi' de LaLiga. Así, el inglés llegaba con los mismos goles que Griezmann (17), que se pasó el partido con Valverde y Camavinga de guardaespaldas y que superó al inglés. Ya son 18 para 'El Principito', que ya es mito y leyenda en el Atlético, tras superar en goles a Luis Aragonés.

Jude intentó buscar las espaldas de De Paul y asociarse con Vinicius desde el minuto uno, su ritmo vertiginoso no tardó en dar sus frutos y la tuvo en el minuto once en una jugada 'yo me lo guiso yo me lo como' en la que tras dos regates se plantó en el área, pero el larguero salvó a los de Simeone. Intentaba 'Vini' de segundas, pero el balón iba directo a la grada, al son de miles de insultos, claro.

Los fantasmas del pasado aparecen en el Metropolitano

En la segunda parte, con el cambio de campo, le iba a tocar a Vinicius descansar de los cánticos de los ultras. No parecía ser una buena noticia, el brasileño echaba de menos la sinfonía atlética y se encaraba con los aficionados tras un balón que se iba por la izquierda de la portería de Oblak.

En Jude Bellingham resurgieron los fantasmas de hace tres meses y se vio al inglés más caliente que nunca. Tras tener la primera ocasión clara del encuentro en la que su velocidad rompía las líneas de una robusta zaga atlética y remataba de cabeza a manos de Oblak, Bellingham volvía a las andadas, levantaba a Llorente del suelo tras una falta y se encaraba primero con Koke y luego con De Paul, que se lo recriminaban minutos más tarde.

Cuadra Fernández vivió una noche de broncas, la tercera al borde del minuto 70, en la que Nacho y Koke ponían un poco de paz entre Vini y todos los rojiblancos. Las ocasiones de la delantera blanca se disipaban al mismo tiempo que el gol de Morata en el 56 fue revitalizando un ataque rojiblanco escaso en la primera mitad. Y cuando peor estaban los de Ancelotti, Joselu hacía el empate a dos y Vinicius ¿Qué iba a hacer Vinícius? Encararse con la grada. Sí, otra vez. Con la grada y con el Cholo, que le recriminaba sus continuas quejas tras el pitido del árbitro que mandaba un encuentro a altas temperaturas a la prórroga.

Griezmann celebra el tercer gol del Atlético / Juanjo Martín/EFE

Sin embargo, el fútbol es un deporte que va de goles, ni de broncas, ni de largueros (Rodrygo dio el segundo para el Madrid), ni de arrancadas sin definición. Las ocasiones de la delantera blanca se disipaban al mismo tiempo que el gol de Griezmann en la prórroga revivía a un Metropolitano que ensordecía a la delantera blanca bajo los cánticos de 'Luis Aragonés' y que enloquecía tras el gol de Riquelme en el último minuto.

Ni el 'pichichi' de LaLiga, ni el autor del 'hat-trick' en la final de la Supercopa. Antoine Griezmann fue el protagonista en el Metropolitano, el único sitio de la capital donde el termómetro marcaba la alerta por altas temperaturas. 'El Principito' es ya el rey del Atlético de Madrid.