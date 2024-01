El durísimo adiós de Ricky Rubio a la NBA tras una carrera prolífica: "Mi mente se fue a un lugar oscuro"

Ricky Rubio dice adiós a la NBA. El base español y los Cleveland Cavaliers anunciaban este jueves su acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta el verano de 2025. Se pone así fin a la aventura de Rubio en la liga estadounidense que comenzó hace 12 años, cuando el jugador, procedente del FC Barcelona, debutó con los Minnesota Timberwolves. Una dilatada carrera a la que pone punto y final. Al menos, de momento. Así lo ha hecho saber el catalán a través de su cuenta de Instagram con una durísima carta: "Mi mente se fue a un lugar oscuro".

Rubio llevaba alejado de las canchas desde principios del mes de agosto, cuando dijo adiós a la concentración de la selección española durante la preparación del Mundial, para "cuidar su salud mental". Ahora, su futuro apunta de nuevo a una ACB en la que comenzó a brillar con tan solo 14 años, de la mano del por aquel entonces DKV Joventut.

De Barcelona a Estados Unidos

Hablar de Ricky Rubio es hablar de uno de los talentos más precoces de la historia del baloncesto español, y es que a los 17 años ya era titular en una final de los Juegos Olímpicos. Fue su gran progresión en el Joventut lo que le hizo aterrizar en Barcelona, donde batió el récord de ser el jugador más joven en llegar a los 1000 puntos y en ganar una Euroliga. El jugador fue seleccionado por los Minnesota Timberwolves en el quinto lugar del Draft de la NBA en 2009, pero no llegó a la liga hasta la temporada 2011-2012, debido a compromisos con el baloncesto europeo.

Ricky Rubio durante su primera etapa en los Wolves / EFE

La 'ricky-manía' en la NBA se desató poco después de su debut en diciembre de 2011, fruto de sus asistencias imposibles, sus rápidas transiciones y su fabuloso sentido del juego en equipo. A pesar de sufrir una lesión en el ligamento de la rodilla izquierda, que le mantuvo apartado durante meses, al término de su primera temporada fue incluido en el mejor quinteto de rookies de la NBA.

Y es que en los seis años que estuvo en los Minnesota Timberwolves, no dejó de batir récords personales. En 2013 logró los 24 puntos ante los Suns de Phoenix y en 2014 las 17 asistencias junto a los Pacers de Indiana.

Fueron las lesiones su gran quebradero de cabeza. La de su primer año en la rodilla ya le avisó de lo dura que sería su continuidad en Estados Unidos. Tras ampliar su contrato en octubre de 2014, llegaba su segunda rotura, esta vez en el tobillo izquierdo, en el que arrastró continuas recaídas durante más de un año. Rubio continuó siendo un pasador hábil, pero su inconsistencia en el tiro fue fuente de continuas críticas.

Del Utah Jazz a los Phoenix Suns

En junio de 2017, fue traspasado a los Utah Jazz, donde continuó siendo un sólido director de juego. El base contribuyó a la presencia del equipo en los playoffs y demostró ser un jugador valioso en situaciones cruciales.

Phoenix Suns at Sacramento Kings / PIM

Posteriormente, en la temporada 2019-2020, Rubio se unió a los Phoenix Suns y se convirtó rápidamente en un líder en la cancha, desempeñando un papel clave en el éxito del equipo, especialmente en la temporada 2020-2021, donde los Suns llegaron a las finales de la NBA, aunque no lograron ganar el campeonato. A pesar de ello, Rubio demostró que las lesiones no habían apagado su capacidad defensiva y su rendimiento destacado en la creación de juego. Dos años en los Suns y vuelta a su particular gira estadounidense. Esta vez, tocaba volver a casa.

La vuelta a los Wolves y el adiós a los Cavaliers

Tras un breve paso por los Oklahoma City Thunder, equipo al que llegó en forma de traspaso, volvió a los Minnesota Timberwolves en noviembre de 2020. La vuelta al equipo que le vio crecer en Estados Unidos no duró más de 365 días, ya que la NBA volvía a marearle y en julio de 2021 se anunció su traspaso a los Claveland Cavaliers, que buscaban a un jugador con veteranía en un conjunto con mucho talento joven.

Ricky Rubio durante un encuentro en su vuelta a los Minnesota Timberwolves / Europa Press

Una experiencia que no tuvo tiempo de demostrar tras sufrir en diciembre una nueva rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Tras volver a las canchas en enero de 2023, Rubio abandonó este agosto la concentración con España para el Mundial de baloncesto, esta vez para cuidar de su salud mental. Un duro golpe para ambos combinados.

La carta de Ricky Rubio

El reciente anuncio del acuerdo entre el jugador y los Cleveland Cavaliers para la rescisión de su contrato tenía que ver con la necesidad de los Cavaliers de hacer nuevos fichajes tras las lesiones de jugadores importantes como Darius Garland o Evan Mobley. En Estados Unidos ya sostenían hace meses que no se esperaba que Rubio volviese a jugar esta temporaday que había dudas de si regresaría a la competición.

Unas sospechas que se han confirmado tras la publicación del jugador de una dura carta en su cuenta de Instagram en la que se sincera tras su retirada. "Quería publicar este mensaje hoy porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin", asegura.

El Ricky más abierto y sincero, reconoce cómo fue la decisión de apartarse de los terrenos de juego: "El 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar oscuro. En cierto modo sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no estaba bajo control de la situación. Al día siguiente decidí dejar mi carrera profesional".

¿Vuelta a España?

El periodista Adrian Wojnarowski aseguró en 'ESPN' que esta rescisión "probablemente marque el final" de la carrera de Ricky en América. Aun así, no se sabe a ciencia cierta qué decisión tomará el jugador español. Lo que está claro es que equipos en Europa no le faltarán, y menos en España. Un regreso al Barça sería el escenario más probable.

Se marcha de la mejor liga de baloncesto del mundo uno de los inigualables. Su impacto trasciende estadísticas y se ha reflejado en su capacidad para elevar el juego de sus compañeros de equipo. Ejemplo dentro y fuera de los terrenos de juego, visibilizando la importancia de la salud mental. La carrera de Rubio en la NBA ha sido un viaje emocionante y ha dejado marca como uno de los jugadores españoles más exitosos en la historia.