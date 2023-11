Ancelotti: "Hemos mejorado defensivamente y por eso necesitamos marcar menos goles"

Ancelotti confirma la presencia de Bellingham y da ventaja a Mendy sobre Camavinga

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro de Champions League que medirá al Real Madrid con el Braga en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles (21:00 horas). El italiano arrancó analizando la actualidad del vestuario blanco, donde Jude Bellingham, con problemas en el hombro, está en el foco. Del inglés apuntó que "ha estado cómodo en el entrenamiento y se ha recuperado bien. Puede ser que juegue este miércoles, pero lo evaluaré la mañana del partido con él".

Falta de gol en ataque

Preguntado por otro de los temas que inquieta al madridismo, la falta de gol, Carletto no se mostró preocupado: "Hay que ser paciente porque estos momentos pasan. Hay veces que la tocas y la metes, y otras veces chutas mucho y no entra. Desde que estoy aquí de media marcamos dos goles y creo que estamos en esos números. Pero sigo pensando que quien menos encaja, tiene más posibilidades de ganar. Y en lo defensivo hemos mejorado mucho esta temporada y por eso no necesitamos marcar muchos goles".

El técnico madridista no duda a la hora de pronunciarse sobre la prioridad del resultado sobre el estilo de juego: "Ganar es la única forma de evaluar a un entrenador. Si ganas eres bueno y si empatas eres malo. El 90% de los partidos que juegas bien, ganas. Pero lo importante es ganar". Y afirmó sentirse "muy querido por la afición y me lo demuestran. Tanto por el Bernabéu como por el club. No siento esa crítica, me encuentro muy cómodo aquí".

Real Madrid - Rayo Vallecano / Rodrigo Jiménez

Defensa de Vinicius

Ancelotti quiso defender a Vinicius, cuya actitud ha vuelto a ser criticado en los últimos encuentros: "Lo que nos importa a nosotros es que Vinicius marca diferencias. Puede ser que deba mejorar su actitud en algunas circunstancias, pero ha mejorado mucho en su actitud comparándolo con los años pasados. En los dos últimos partidos es verdad que se ha descolocado, pero estamos contentos con él y lo desequilibrante que es".

Para concluir habló de los rivales para pelear por la Champions. "No hay grandes sorpresas. He visto muchos partidos y el nivel de los equipos más importantes es alto. Bayern, PSG, City... Y los equipos españoles pueden pasar y creo que pelearán más que otros años". Y terminó negando tener problemas con Brahim, quien no dispones de minutos: "Estoy hablando con Brahim, no ha tenido muchos minutos y sé que es un jugador que puede aportar, pero la competencia es alta. Me gusta por sus características y es muy profesional. He leído que está sentenciado y no es así. Sentencia es una mala palabra que no me gusta. Además, siento algo especial por él porque ha jugado en el Milan".