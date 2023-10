Sin Alaba, Ancelotti se queda sin centrales: "Las opciones son Mendy y Tchouaméni"

Ancelotti bromea sobre la ausencia de Vinícius en la lista The Best: Ha llorado tres o cuatro horas

Carlo Ancelotti ha comparecido este viernes en rueda de prensa para hablar del partido de este sábado frente a Osasuna (16.15 horas), la baja de David Alaba por lesión y el Mundial de 2030.

El Real Madrid se enfrenta este sábado a Osasuna, un equipo al que no consiguió ganar el año pasado. "Tenemos que jugar un fútbol rápido, porque es un equipo que defiende muy bien. En sus dos últimas visitas a Madrid no hemos ganado. Defienden bien y nos intentarán atacar cuando estemos descolocados", explicaba el italiano.

A los recientes problemas en defensa del Real Madrid, se suma la baja de Alaba, ausente ya en los dos últimos partidos, que Ancelotti ha confirmado: "Alaba no se encuentra a tope y no va a jugar. Las opciones que tenemos son Mendy y Tchouaméni". De esta manera, el equipo se queda con Rudiger como único central, ya que Nacho ha sido sancionado con tres partidos tras su dura entrada a Portu en el encuentro frente al Girona del pasado sábado y Militao quizá no juegue en toda la temporada por lesión.

Su apoyo a Vinicius

El entrenador también ha hablado sobre Vinicius tras el comunicado del Valencia, que rechazaba las acusaciones por racismo del jugador, en un partido de la pasada temporada. "Vinicius ha sido víctima de insultos raciales. Hay medios de comunicación que quieren desviar el tiro y me da pena y rabia", decía Ancelotti.

Además, se ha mostrado contento por la buena sintonía del brasileño con Bellingham. "Se entienden bien, combinan bien. Pensando en el futuro, si la conexión es buena nos irá muy bien", explicaba.

El Mundial 2030

El entrenador del Real Madrid ha hablado sobre la celebración del Mundial de 2030 en España: "Es una buena noticia para los tres países y aunque no vaya a tener todos los partidos creo que es una gran noticia y muy bueno para el país. Yo me alegro mucho"

Además, el italiano tiene claro donde debe ser la final: "La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid porque es la capital de España y en el Bernabéu porque será el mejor estadio del mundo".