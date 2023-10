Del 'coco' Osimhen al 'madridista' Kvaratskhelia, las estrellas rebeldes del Nápoles contra el Real Madrid

El Nápoles, próximo rival del Real Madrid en Champions (martes, 21:00 horas), volvió a reinar el año pasado en Italia tras 33 años. Una gran noticia para la alternancia de los campeonatos europeos y para el fútbol en general, que reconoce y admira la pasión con la que los azzurri han convertido su ciudad en una enorme fiesta. Las celebraciones duraron días, así como el recuerdo de los protagonistas que tomaron el testigo de la generación de Maradona que triunfó en 1990.

Los focos apuntaron sobre Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia para preocupación de Aurelio De Laurentiis, presidente napolitano, harto de ver cómo sus estrellas huyen hacia otros destinos. El delantero nigeriano y el extremo georgiano son los grandes baluartes del vigente campeón, a pesar de que su inicio de temporada no ha sido el mejor. Ya están recuperados.

El 'coco' Osimhen y la sequía de Kvaratskhelia

Tanto Osimhen como Kvaratskhelia fueron este verano objeto de deseo de los grandes de Europa. Sin embargo, ambos con contrato en vigor, decidieron seguir en el gran reto de los partenopeos, que pasa por consolidar un proyecto de máximos que le permita seguir en la primera fila de un calcio que goza de gran salud. Sin embago, algo se torció el 24 de septiembre, después de que el Nápoles tropezase ante el Bolonia, frente al que el delantero nigeriano falló un penalti.

Los jugadores del Nápoles celebran un gol anotado esta temporada en la Serie A. / CIRO DE LUCA / REUTERS

Desde la cuenta oficial de TikTok del conjunto italiano se difundió un vídeo donde se comparaba a Osimhen con un coco debido a su peinado. Esto provocó el enfado e incredulidad del jugador y de muchos seguidores. Parecía que el enemigo estaba en casa. El ariete, que precisamente había estado en la agenda del Real Madrid, borró sus publicaciones relacionadas con el Nápoles y su agente lamentó la actitud de la institución a la que está vinculado contractualmente hasta 2025.

Las dos recientes goleadas frente al Udinese (4-1) y Lecce (0-4), en las que Osimhen participó con sendos goles, han pacificado un asunto que iba camino de ser la gran ruptura en el inicio de temporada. Por medio de un comunicado, el '9' puso fin a la polémica y mostró su total apoyo a la ciudad de Nápoles. La entidad también cerró filas y, por supuesto, la puerta de salida: "Rechazamos con firmeza cualquier oferta recibida por el traspaso del delantero".

En el caso de Kvaratskhelia, la crisis fue de rendimiento. Tras ser la gran irrupción en el panorama europeo la pasada temporada, ha sufrido una sequía de anotación que se ha prolongado durante 192 días y 23 partidos. Frenó la caída libre ante el Udinese con un tanto, un penalti provocado y una asistencia que le sacaron del entierro en el que estaba sumido.

"Kvaratskhelia no llevó bien una sustitución y Osimhen lanzó una chaqueta contra el banquillo. Fue el principio del malestar. Ahora se ha firmado una tregua, pero, por ejemplo, el delantero ha dejado de tirar los penaltis. De hecho, en su comunicado no cita en ningún momento al Nápoles y sí a la ciudad, 'a la que ama'. La publicación del vídeo llegó a tomarse como una burla racista", comenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Mario Gago, periodista español afincado en Italia que participa, entre otros, en 'Onda Cero'.

De Laurentiis: "Nos falta la Champions"

Tanto Osimhen como Kvaratskhelia son fundamentales en la película que De Laurentiis quiere rodar. “Cuando llegué dije que en diez años estaríamos en Europa, una promesa cumplida de antemano; luego, afirmé que en una década obtendríamos el ‘Scudetto’ y lo ganamos con la antelación. Ahora hay que volver a ganarlo… ¡Y falta la Champions!”, ambicionó De Laurentiis tras ganar la liga.

Los aficionados del Nápoles celebran el título de liga logrado 33 años después con una figura de Osimhen. / FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A sus 73 años, este romano es un presidente ‘de película’. Uno de los grandes productores, algo que heredó de su tío, Dino, productor de obras como Conan El Bárbaro y de su padre Luigi. De Laurentiis salvó al Nápoles de la desaparición y tras consolidarlo en la élite no está dispuesto a que nadie le imponga un final anticipado a su filmación de autor. "Este Scudetto es un nuevo punto de partida. Ahora no debemos parar. Debe ser solo un comienzo y para esto Osimhen y Kvaratskhelia no se mueven, no se tocan", sentenció.

Osimhen, una máscara para toda la vida

Las historias de la gran dupla del Nápoles podrían estar perfectamente en la gran pantalla. Su biografía es inspiradora, como muchos de los caminos que convergen en un club que es y será una ventana de oportunidad. Osimhen, que significa “Dios es bueno”, empezó a jugar con una bota de cada marca mientras era vendedor ambulante. El Nápoles lo compró al Lille en 2021 por 40 millones.

Al poco de aterrizar en Italia, el artillero padeció una grave lesión en la cara tras chocar con Milan Skriniar, defensa del inter. Sufrió una fractura en la cuenca del ojo y necesitó 18 tornillos de metal, ademáis de seis placas que en su rostro. Después de tres de meses volvió a la acción tres meses después luciendo la máscara de protección que ha terminado incorporando a su atuendo, “porque le da sensación de seguridad”, según desvelaba el pasado verano Roberto Ruggiero, médico del Nápoles.

En un tiempo donde los delanteros instintivos están en extinción, Osimhen ha sido un soplo de aire fresco. Un delantero veloz al espacio gracias a su zancada, con una gran lectura para el juego asociativo. La esencia y los matices de un avanzado moderno, tasado en 120 millones, según Transfermarkt, aunque el Nápoles lo ha valorado en 170 como precio disuasorio al Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea o PSG, algunos de los equipos que han preguntado por él. Tiene contrato hasta 2025.

Victor Osimhen, despojado de su habitual máscara, celebra el título del Nápoles en Udine. / ANDREA STACCIOLI / AFP

Kvaratskhelia, el 'nuevo Maradona' napolitano

A la explosión goleadora de Osimhen ha contribuido en gran medida Khvicha Kvaratskhelia. Un avanzado georgiano de 22 años con un nombre tan impronunciable como descifrable es su juego. En apenas unos meses, ha pasado de la desconfianza que generó su fichaje a ser apodado 'Kvaradona' en una ciudad tan amante de los iconos que ha encontrado en él todo el talento que demandaba. Otro golpe del destino, porque a principios de 2022, este extremo hacía carrera en Rusia.

Con la invasión, su familia -es hijo del exjugador Badri Kvaratskhelia- comenzó a recibir todo tipo de críticas y amenazas en Georgia, donde se mantienen abiertas las heridas del conflicto de 2008 por el control de Osetia del Sur y Abjasia. Abandonó el Rubin Kazán ruso y fichó por el Dinamo Batumi de su país, con el que hizo ocho goles en apenas 11 partidos.

Solo duró seis meses, lo que tardó el Nápoles en echarle el lazo por 10 millones de euros. La secretaria técnica de los celestes actuó más rápido, porque fue ofrecido a varios clubes de la Serie A, entre ellos la Juventus. Hoy parece una cantidad exigua para un jugador tasado en 85 millones.

"Kvara es aficionado del Real Madrid"

Lejos de ser un one-hit wonder, Kvaratskhelia enamora más allá de las cifras con asistencias de tacón y cambios imposibles que ha demostrado incluso fuera de Italia, demostrando que es un jugador preparado para la Champions que anhela De Laurentiis. Y lo que es más importante, 'Kvaradona' es un napolitano más. Aprendió rápido el idioma y la especial filosofía que regula el temperamento de la ciudad. Al igual que hizo Maradona. Ambos contribuyeron de modo activo a la consecución del título de liga en su primer curso.

El nombre de Kvaratskhelia se ha vinculado con el Real Madrid. Su padre llegó a decir que el internacional georgiano era aficionado del club blanco, "aunque mi sueño es que juegue en el FC Barcelona". Sin embargo, el Nápoles se esfuerza en convencerle para que renueve una temporada más, hasta 2028, con una mejora salarial que alcanzaría los 2,5 millones por curso.

Tanto Kvaratskhelia como Osimhen son dos capítulos más en la larga historia de fichajes desconocidos del Nápoles que han terminado siendo grandes jugadores. Es el caso de Cavani, Martens o Jorginho, pero también de otros campeones de Italia como el Stanislav Lobotka, mediocampista que militó en el Celta; el central surcoreano Kim Min-Jae; o Zambo Anguissa, mediocentro que los celestes le birlaron al Villarreal. Jugadores que llenan de orgullo a Nápoles, convencida de que sus estrellas durarán más que la pólvora de los fuegos artificiales que iluminaron una noche para la historia.