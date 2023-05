Bameyi, el capitán de Nigeria al que nadie conoce: "Se han inventado su club, es una estafa política para venderlo a Europa"

La selección de Nigeria está cuajando un gran inicio de Mundial sub-20, que se celebra hasta el 11 de junio en Argentina (en detrimento de Indonesia, a la que la FIFA le retiró el torneo por sus protestas contra Israel). Sus dos triunfos ante República Dominicana (2-1) e Italia (0-2) le han permitido clasificarse para octavos de final. Pero esta gran marcha deportiva se ha visto empañada por una polémica que afecta a su capitán, Daniel Bameyi, al que acusan de haberse inventado un equipo, el Yum Yum FC, para estar en la selección que dirige Ladan Bosso.

Bameyi, con apenas 17 años, ha sido titular en los partidos de la fase de grupos, jugando de lateral derecho, aunque él es central. Su desempeño ha sido decente. No obstante, la falsedad de su currículum ha generado una controversia que ha alcanzado dimensión global. "Efectivamente, el Yum Yum FC no existe. Probablemente, se creó o se inventó esta entidad para obtener algún beneficio con su traspaso. Esto explicaría por qué hubo tanto en interés en convocarle, incluso con la selección absoluta", comenta a este diario una fuente familiarizada con el caso.

Daniel Bameyi, capitán de la selección de Nigeria sub-17. / FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE NIGERIA

Yum Yum, ¿un equipo o fideos instantáneos?

Si uno busca el nombre de "Daniel Bameyi" encontrará su ficha en Transfermarkt, un portal de referencia en estadísticas de jugadores. Sin embargo, en el apartado del "Yum Yum FC" no aparece ningún otro jugador. Esta es la información más detallada que se puede encontrar. "Yum Yum FC tiene una página de Instagram, aunque nunca ha publicado. Además, la página ha cambiado de nombre de usuario 15 veces desde 2019, dos de ellas en los últimos 90 días. Es difícil ser menos convincente", relata un periodista especializado en fútbol africano.

En búsquedas menos satisfactorias se llega a un equipo llamado "Yum Yum Football Club", de una tienda de donuts de California que participa en una liga de barrio. Esto, afinando una indagación que arroja como primer resultado una marca de fideos instantáneos. La excepcionalidad de Daniel Bameyi radica en su titularidad. Resulta extraño que un jugador de una de las selecciones importantes del Mundial sub-20 no tenga un origen concreto. Pero, ¿por qué se habría inventado el club? Y, lo que es más importante: ¿por qué se ha permitido esta rara inclusión?

Jugando fuera de su posición natural

"No se puede decir muy alto y el público, pero existe un poderoso grupo de presión a su favor y sobre su figura en la Federación de Fútbol de Nigeria. Algunos sospechan que la influencia podría venir de la esfera política", explica la fuente que sirve de guía para este caso. Prefiere quedar en el anonimato. Lo hace precisamente por el revuelo nacional que se ha generado. De hecho, solo hay un medio que ha informado del caso de Daniel Bameyi.

Se trata de OwnGoal Nigeria, quien en marzo cuestionó la convocatoria de Daniel Bameyi con la selección absoluta para un partido de clasificación de la Copa Africana de Naciones. La llamada corrió a cargo de Jose Peseiro, quien fuera asistente de Carlos Queiroz en el Real Madrid, y que ostenta el cargo de preparador nacional desde 2022.

"Le elegí porque es un gran defensa, hay jugadores del mismo nivel, pero tengo que elegir a jugadores en los que confíe", aseguraba el entrenador luso, que además de Bameyi convocó a Chijoke Anigboso, portero del Giant Brillars, quien también participa en el Mundial.

Los jugadores de la selección de Nigeria sub-20 celebran un gol contra Italia en el Mundial. / MARCELO RUIZ / EFE

A Bameyi le quieren dos equipos italianos

"Si bien la decisión de llamar a Anigboso está justificada por su desempeño casi impecable, no se puede decir lo mismo de Bameyi, quien tuvo que conformarse con lugar de lateral derecho, puesto que no pudo desplazar al dúo titular de centrales", recogía la crónica de Own Goal Nigeria del partido en el que participó el capitán 'fantasma' de las Súper Águilas. El medio especializado destacaba la particularidad de Bameyi, no permitida para otros jugadores.

"En su día, a un futbolista no se le permitió participar en la selección porque no pertenecía a la primera liga nacional. ¿Qué ha cambiado entonces?", denunciaba un medio que, sin embargo, se ha sumado en los últimos días en la campaña a favor de Bameyi.

Según la última información publicada, "el gran desempeño del capitán en el Mundial sub-20 ha llamado la atención de dos equipos de la Serie A. Estos habrían contactado con su representante". Así, de un día para otro, el nigeriano ha pasado de ser un completo desconocido a, supuestamente, ser objeto de deseo de equipos de élite.

"Tiene que jugar para que la estafa funcione"

"Tiene que jugar, cueste lo que cueste, porque es el único modo de que la estafa funcione", concluye la fuente familiarizada con este caso, uno de tantos en el fútbol africano, pero que ha saltado a la primera línea mediática. En África, la mayoría de jugadores no pasan por categorías inferiores como tal.

Son captados por academias, desde donde pueden saltar directamente a Europa. Ahí entra otro de los grandes problemas del fútbol en este continente: la falsificación de edad (Bameyi tiene 17 años en una sub-20). A los jugadores se les consiguen pasaportes falsos para venderlos en una supuesta edad juvenil, cuando son más valorados.

De este modo, el 'Yum Yum FC' podría ser un pretexto para cobrar derechos de formación, cuando en realidad es una entidad fantasma. Aunque es habitual que muchos jugadores disputen torneos juveniles sin organización oficial, a los que agentes y responsables de 'scouting' acuden para detectar nuevos talentos.

Lo que no es tan normal es que de la noche a la mañana un futbolista irrumpa como capitán de una de las selecciones más potentes en categorías inferiores, fuera de su posición y que tenga el interés de equipos punteros de Europa. Bameyi ya es cuestión de Estado en Nigeria.