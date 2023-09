La Federación manda a las jugadoras a Valencia en lugar de a Madrid "para evitar a la prensa"

Montse Tomé, seleccionadora española de fútbol femenino.

Según ha adelantado la emisora RAC1, "la Federación Española de Fútbol está enviando nuevos billetes a las jugadoras para que vayan a Valencia y así evitar a los periodistas" que esperan la llegada de las futbolistas en Madrid. La intención es concentrar a las jugadoras dos días en la Ciudad Deportiva de Oliva, pero se han encontrado con un problema, el campo no tiene luz para poder entrenar por la tarde.

El staff en Madrid

El staff de la Federación, liderado por la nueva seleccionadora Montse Tomé, sigue citado a las 11 de la mañana en el Hotel Alameda de Madrid. Pero las jugadoras siendo convovadas en Valencia, no en Madrid, para la concentración d estos dos partidos ante Suecia y Suiza de la Nations League.

La convocatoria se ha convertido en un pulso entre la Federación y las jugadoras porque la nueva seleccionadora, Montse Tomé, ha decidido incluir contra su voluntad a 15 campeonas del mundo (solo Athenea se declaró convocable) para esta lista. La seleccionadora habló con ellas, pero no les comunicó que serían convocadas y luego mintió en la rueda de prensa de su presentación al ser preguntada si las jugadoras le habían comunicado su negativa, algo que han confirmado las propias futbolistas en un comunicado.

MADRID, 18/09/2023.- La nueva seleccionadora absoluta, Montse Tomé, es presentada durante una rueda de prensa este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde facilitará la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia, el viernes 22, y contra Suiza, el día 26. La Federación Española de Fútbol (RFEF) instó este lunes a las jugadoras de la selección "a sumarse al cambio liderado" por el organismo y las garantizó "un entorno seguro" para su vuelta al equipo, antes de que la nueva seleccionadora, Montse Tomé. EFE/ Rodrigo Jiménez / Montse Tomé. EFE/ Rodrigo Jiménez

"Durante los posteriores días a ese comunicado, queremos poner en conocimiento público que no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la RFEF, por lo que pedimos expresamente que la información que se transmita públicamente sea rigurosa. Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF", advertían en su comunicado las futbolistas.

Además, Jenni Hermoso, que no ha sido convocada por Tomé "para protegerla", hacía público un comunicado en el que cargaba contra la seleccionadora. "Me gustaría dejar algo muy claro, hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿o de quién?", se preguntó la goleadora en sus redes sociales. Y añadió para cerrar su comunicado: "Es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos. Otra prueba indiscutible de que nada ha cambiado".

El CSD, en medio

El Consejo Superior de Deportes, que hasta la tarde del lunes advertía a quienes se ponían en contacto con ellos que no mediaría en este pulso, cambió de opinión en la noche de ayer y su presidente, Víctor Francos, envió un mensaje muy contundente a las jugadoras, anunciando que este martes a primera hora llamaría "a las capitanas" para intentar convencerlas de que acudan a la concentración con la promesa de que el Gobierno hará "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la federación, admitiendo que si deciden no ir, no tendrán más remedio que "aplicar la ley".