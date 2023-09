El ciclista Nathan Van Hooydonck sufre un grave accidente conduciendo

El ciclista belga Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) ha sido trasladado este martes al hospital, donde está siendo sometido a "nuevos exámenes médicos", tras sufrir un accidente después de sentirse "indispuesto" mientras conducía su coche.

"Podemos confirmar que hoy nuestro corredor Nathan van Hooydonck se sintió indispuesto mientras conducía su coche, lo que le provocó un accidente de tráfico. Posteriormente fue trasladado al hospital, donde recibe atención médica", señaló el equipo neerlandés en un comunicado.

