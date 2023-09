Los jugadores de la selección se pronuncian sobre el caso Rubiales

Álvaro Morata (2i), César Azpilicueta (2d), Rodrigo Hernández (i) y Marco Asensio, capitanes de la Selección nacional absoluta, durante su comparecencia este lunes ante los medios de comunicación para leer un comunicado en nombre de todo el equipo. / EFE/ Javier Lizón

Los jugadores de la selección española pactaron el lunes un comunicado conjunto, leído por el capitán Álvaro Morata, en el que rechazaron los "comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales", aunque sin hacer mención a Jennifer Hermoso. Durante la jornada del martes, muchos de esos futbolistas atendieron entrevistas personalizadas con los medios de comunicación, en las que el caso Rubiales estuvo muy presente. Estas son algunas de las respuestas que ofrecieron los jugadores de Luis de la Fuente sobre el caso.

Alejandro Balde (Prensa Ibérica)

"Es verdad que han sido unos días agitados por todo lo que ha pasado. Al final, los cuatro capitanes hablaron y entre todos generamos una opinión. Salió el comunicado y todos nos remitimos a ello [...]. Cada uno tuvimos nuestro punto de vista y tomamos la decisión entre todos".

Kepa Arrizabalaga (Marca)

"Han acontecido unos hechos que todos hemos visto, que todos condenamos. Sabemos que no son apropiados y el comunicado es sobre todo para felicitar a la selección femenina, que es campeona del mundo, que es un hecho histórico. Es algo increíble ser campeón del mundo. El comunicado era para decir lo que está mal y para poner el sentimiento de todo el equipo".

Álvaro Morata (El País)

"Nos juntamos todos para hablar al ser un tema que considerábamos que necesitábamos comparecer públicamente. Ahora estamos en la federación y la representamos. Somos las caras visibles y consideramos que teníamos que aparecer [...]. "El que hubiera querido hacer un comunicado personal antes lo podía haber hecho, como ha habido jugadores que lo han hecho. Ahí es cada uno lo que sienta, cómo afronta el tema y cómo lo ve [...]. Era un comunicado para mostrar todo nuestro apoyo a todas las jugadoras y ella [Jennifer Hermoso] está incluida en la plantilla que ganó el Mundial".

Dani Carvajal (Onda Cero)

"Cada uno expresa sus opiniones y yo soy más reservado y no expreso la mía [...]. Se ha politizado tanto el tema que te da miedo opinar, te da miedo decir cualquier cosa que puedas equivocarte o que se pueda interpretar de manera errónea. Y creo que por eso la gran mayoría de los futbolistas españoles no se han pronunciado [...]. Hay estamentos legales que están considerando si realmente Jenniffer es víctima de algo que se está tramitando. Nosotros nos mantenemos al margen. Hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima".

Joselu Mato (As)

"Simplemente remitirme al comunicado que acordamos sacar todos en conjunto".

Azpilicueta (rueda de prensa)

"Cada opinión es respetable. Hasta que no venimos a la concentración, no sabemos si somos jugadores de la selección. Decidimos preparar un comunicado al llegar aquí, lo preparamos y nos pusimos de acuerdo los 24, que no es algo fácil".