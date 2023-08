Hermoso explota: "Quien no quiera seguir en el barco de España que se baje"

La delantera española Jennifer Hermoso, máxima goleada de la selección, dijo este miércoles que la ilusión de España de ganar el Mundial "sigue intacta" y que ahora es el "momento de pasar página" y centrar las atenciones en Suiza y los octavos de final. "La ilusión sigue intacta y no por culpa de un partido se nos tiene que ir todo abajo", afirmó a los periodistas en Wellington la jugadora, en alusión a la derrota amargada por 4-0 frente a Japón el pasado lunes.

Bajarse del barco de España

"Estaba dolida, fue una derrota dura. Te viene muchas cosas en la cabeza, intentas remontar ese resultado. A la jugadora le duele perder de esa manera y en el momento sentí mucha pena, tristeza, pero sinceramente no se me ha quitado la ilusión. Tenemos que pasar página y pensar en Suiza", completó. "Seguramente hay gente que se alegre cuando los resultados no son buenos. Y yo a toda esta gente les digo que si no quieren seguir en el barco de España que se bajen", aseveró.



España se medirá el próximo sábado a Suiza por los octavos de final en Auckland, en un partido para el que España llega "con las mismas ganas" y con el único objetivo de asegurar el pase a los cuartos de final. "Es otro mundo, son octavos, solo tenemos una bala y hay que ir a por todas", subrayó. "Fue una derrota dura y yo soy de las que cuando te dan palos muy fuertes y todo parece que se viene abajo es cuando más tiene que salir el espíritu competitivo. España sigue aquí y España no se ha ido en ningún momento", añadió. Jenni, que acaba de completar 101 partidos disputados con la camiseta de la absoluta, igualmente mandó un mensaje a los odiadores que siempre están "esperando el fallo" de España.

Para el compromiso ante Suiza, que terminó la fase de grupos como líder del grupo A, la delantera señaló que el conjunto español está trabajando para corregir los fallos de la cita anterior, sobre todo en materia de amplitud y profundidad, ya que a España "le costó" encontrar el ritmo en el terreno de juego. Indicó además que las jugadoras no se plantean qué podría pasar en partidos futuros, sino que está enteramente focalizada en los octavos de final.



Pasar a cuartos

"¿Cómo vamos a pensar en lo qué va pasar después si nos quedamos en tierra ante Suiza? No, es Suiza, Suiza, Suiza y lo único que tenemos en mente es el pase a cuartos", explicó. "No hay consuelo de nada, es un partido, es un Mundial, es una cita que al final todo el mundo está esperando jugar ese partido para pasar a la siguiente ronda", remató. La delegación española tiene previsto realizar un último entrenamiento en Wellington antes de emprender viaje rumbo a Auckland el viernes, donde se medirá con las suizas el sábado próximo.