El PSG ofrece a Mbappé a media Europa... pero no al Real Madrid

El delantero del PSG Kylian Mbappé. / Agencias

Un verano más, el nombre de Kylian Mbappé va a ser el que protagonice las principales informaciones y rumores del mercado. Su negativa a renovar con el PSG, con el firme propósito de abandonar París como agente libre en 2024, ha vuelto a encender las alarmas alrededor de la figura de la selección francesa. Y del entorno del Real Madrid, claro.

El PSG no está dispuesto a que su gran estrella se vaya del Parque de los Príncipes sin cobrar un euro por su traspaso, como ha hecho público el propio Nasser Al Khelaïfi. Lo hizo, de manera muy frontal, en la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG.

El ultimátum del PSG a Mbappé

"Si Kylian quiere quedarse necesita firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que el mejor jugador del mundo actualmente se vaya gratis", aseguró el dirigente qatarí, horas después de vivir en su domicilio un registro policial por su vinculación a un posible caso de secuestro.

Al Khelaïfi fue más allá e incluso hizo público un ultimátum a su futbolista, que ahora mismo se encuentra de vacaciones en Camerún: "Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta".

Al Khelaifi y Mbappé durante la renovación del jugador. / Europa Press

Según ha informado RMC Sports, el PSG ha elevado su presión al futbolista poniéndolo directamente en el mercado. El club parisino ha hecho saber a varios de los clubes más importantes de Europa que Mbappé está a la venta por 200 millones de euros. El Liverpool, en plena reconstrucción, es uno de los que se ha mostrado interesado e incluso hay informaciones de que ya habría hecho dicha oferta.

El Real Madrid no sabe nada de Mbappé

Sin embargo, el ofrecimiento parisino no ha llegado a todos los rincones del continente. El Real Madrid no ha recibido ninguna comunicación al respecto por parte del PSG, según ha podido saber este periódico. En el club blanco mantienen el mismo discurso desde el día en que Mbappé dijo que no renovaría: mantenerse en un segundo plano y solo salir de él si jugador y PSG acuerdan que salga traspasado este verano. En caso contrario, cualquier movimiento queda aplazado hasta 2024, cuando queda libre.

Kylian Mbappé / Archivo

En el PSG siguen muy molestos con el Real Madrid por lo que consideran un chantaje cuando al final del mercado de verano de 2021 recibió varias ofertas bajo la amenaza (no explícita) de que Mbappé se iría gratis a España un año después si no aceptaban ninguno de los ofrecimientos. Algo que no pasó, pues el francés acabó renovando.

Ahora el PSG parece dispuesto a abrir una puja por los servicios de su estrella en caso de que no renueve este mes. Liverpool y Manchester United parecen preparados para entrar en ella, pero el Real Madrid se siguen manteniendo en segundo plano.