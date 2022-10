Detienen el partido del Shakhtar por alerta de bombardeo

El partido de la liga ucraniana entre el Shakhtar y el FC Olexandriya tuvo que ser detenido al saltar las alarmas por peligro de bombardeo. El encuentro, que se jugaba en el Arena de Lviv, uno de los campos en el que juega exiliado el equipo de Donetsk, se ha podido finalizar alrededor de las 20 horas con resultado de empate a dos con goles de Mykhaylichenko y Mudryk por los 'mineros' y Tsurikov y Demchenko por los visitantes.

Según ha podido confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA miembros del staff técnico del Shakhtar, "las sirenas comenzaron a sonar al final de la primera parte ante un eventual ataque aéreo". Luego se pidió a la población por megafonía que se refugiase para evitar daño ante un bombardeo de las fuerzas rusas, que no ha llegado a producirse. "Estamos todos bien y no ha habido que lamentar daños en el estadio".

🤜🤛 Shakhtar’s draw with Oleksandriia in the match that was interrupted due to air alarm.



Battle for the @ChampionsLeague play-offs vs RB Leipzig on November 2 is ahead.#Shakhtar #ShakhtarOleksandriia pic.twitter.com/z8LSXwrmoM