El Real Madrid se anota una trabajada victoria ante el Mónaco

El Real Madrid consiguió una trabajada victoria, tras dos prórrogas, por 84-90 ante un Mónaco que luchó y trabajó en defensa consiguiendo que el ataque del equipo español funcionara mal en muchos momentos, pero que no pudo evitar que Yabusele, Rudy y los rebotes le derrotaran.

El Mónaco intentó sorprender con una defensa en zona y en el primer minuto se encontró con un 0-5 categórico. Cambio de defensa a individual y cambio de un Real Madrid, que aceptó un parcial de 9-0 (min 4.30) y que, además, se encontró con 2 personales de Walter Tavares que lo mandaron al banquillo.

La agresiva defensa monegasca limitaba mucho el ataque del equipo español, que no encontró aro sino después de mucho sufrimiento.

Pese a todo y gracias al dominio reboteador, 3-10 para el Real Madrid, al final del primer acto se llegó con un ajustado 18-16.

En el segundo cuarto, el equipo blanco siguió obtuso en ataque, mientras que Alpha Diallo, Dwayne Bacon y Donatas Motiejunas llevaban el peso anotador del Mónaco, ante la buena defensa sobre un Mike James sólo con 2 puntos al descanso.

El Mónaco pegó el estirón en el minuto 14, 27-19, pero entonces apareció el de siempre, Sergio Llull, para con una penetración contra todo y contra todos y con un triple en contraataque volver a meter al Real Madrid en el partido.

El técnico madridista, Pablo Laso, en los últimos minutos decidió poner equipos 'bajos' en pista para meter velocidad a un partido que no acababan de dominar. Y, aunque con altibajos, con Rudy Fernández haciendo un buen trabajo atrás, el Real Madrid consiguió marcharse a los vestuarios con ventaja (34-35).

El conjunto español comenzó el tercer cuarto de forma bien distinta. Con Tavares de nuevo en pista, tras estar solo 2 minutos en la primera parte, y con dos tapones dio el primer paso que siguieron con triples Thomas Heurtel (1) y Guerschon Yabusele (2) para dar a su equipo su primera ventaja considerable, 36-41 (min 22.20).

Con algún que otro problema en el rebote defensivo, el Real Madrid comenzó a dominar el tempo del juego con un ataque más directo y fluido y con una defensa más agresiva. El Mónaco lo notó y, aunque intentó volver a la zona, el equipo español alcanzó el ecuador del tercer cuarto con la ventaja más consolidada (41-49).

Faltaba por aparecer James y una 'mandarina' inverosímil supuso un 3+1 para acercar a su equipo en apenas 30 segundos (45-49). Y también apareció Danilo Andjusic para, tras un parcial de 8-0, cerrar el tercer cuarto con una ligera ventaja monegasca (57-56).

Con igualdad en el marcador y con el crono corriendo, el juego de ambos equipos se rompió, aparecieron errores, imprecisiones y falta de ritmo.

El Real Madrid lo acusó más atravesando un nuevo desierto en la anotación, 61-60 (min 35), y sorteando males mayores gracias a los rebotes ofensivos de Vincent Poirier.

Laso tiró de experiencia con Llull, Rudy y Trey Thompkins primero y Yabusele, Heurtel y Jeff Taylor después, pero tuvo que acometer con desventaja, 64-60, los últimos 3 minutos de partido.

