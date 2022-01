Al-Attiyah se proclama rey del Dakar con su cuarto título

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) certificó, en la duodécima y última etapa disputada este viernes entre Bisha y Yeda (Arabia Saudí), su cuarto Dakar en la categoría de coches, tras los logrados en 2011, 2015, 2019, superando en la general por 27’46” al francés Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) y en 1h1’13” al piloto local Yazeed Al Rajhi.

El cuarto puesto en la general fue para la pareja formada por el piloto argentino Orlando Terranova y el copiloto español Daniel Oliveras Carreras, que finalizaron a 1h27’23”.

Loeb tenía una misión casi imposible por delante en el último día al tratarse de un tramo cronometrado (especial) de solo 168 kilómetros; lo intentó pero no pudo, al recortarle solo cinco minutos y 33 segundos al catarí en una etapa en la que finalizó segundo y que ganó el sudafricano Henk Lategan (Toyota)

Por su parte, el español Carlos Sainz (Audi), quien venció en la etapa de ayer jueves, acusó abrir pista y perdió 9’16” respecto al vencedor, lo que le deja en la undécima posición de la general provisional en coches.

Una clasificación a la que dijo adiós el segundo día de competición tras perder más de dos horas intentando encontrar un punto de control que, consideró, “erróneamente señalizado” en el libro de ruta; pero la organización no lo consideró así y, tanto el tres veces ganador del Dakar, como la mayoría de pilotos, vieron frustradas sus opciones a las primeras de cambio.

A pesar de esto y los problemas con los amortiguadores de Audi, la marca alemana y su innovador vehículo híbrido lograron cuatro victorias de etapa, que estuvieron a punto de ser cinco ya que el francés Stéphane Peterhansel la acarició este viernes, quedando a 49” de Lategan.

El podio lo completó un sorprendente Brian Baragwanath (Century Racing), a 1’51”.

En cuanto al apartado de motos, fue el británico Sam Sunderland, del equipo español Gas Gas, que cuenta con apoyo de la marca austríaca KMT, quien logró su segundo Dakar en la categoría de motos, tras ganarlo en 2017, al imponerse en la general por delante del chileno Pablo Quintanilla (Honda), ganador de la duodécima etapa disputada este viernes entre Bisha y Yeda, y el austríaco Matthias Walkner (KMT).

🏍💨 @Sundersam on his way to his 2nd Dakar title. 😍 #Dakar2022 pic.twitter.com/JngTr0dImN

No fue un equipo oficial el que se hizo con la victoria, pero tras 18 años seguidos en los que una KTM se imponía en el desierto, la japonesa Honda sumaba dos ediciones seguidas logrando el triunfo, por lo que en 2022 la austríaca rompe esta racha y se hace con su primer ‘Touareg’ en Arabia Saudí.

Y lo hace con sorpresa ya que le ‘arrebataron’ a Honda, al vigente campeón hasta este viernes, al argentino Kevin Benavides; pero los 36 minutos perdidos el segundo día de competición y, sobre todo, los problemas mecánicos de la etapa 10 le impidieron luchar por defender su corona.

🎙 Here are @Sundersam's first words at the finish. 🏁



🏆 The british rider just won the #Dakar2022! 👏 pic.twitter.com/pg0OTh3OZi