Benzema se ausenta del juicio del "sextape"

El delantero del Real Madrid no asiste al juzgado de Versalles en la primera audiencia por el chantaje al también jugador Mathieu Valbuena

3 Se lee en minutos Enric Bonet



Presente en los terrenos de juego, pero desaparecido en los tribunales. Tras marcar contra el Shakhtar Donetsk, Karim Benzema evitó comparecer este miércoles en el tribunal de Versalles en el inicio del juicio del “sextape”. El delantero francés del Real Madrid fue el gran ausente en un pleito en que se juzga a los presuntos responsables y cómplices del chantaje sufrido por Mathieu Valbuena, amenazado con la publicación de un video sexual. En este proceso judicial, celebrado entre este miércoles y el viernes, el crack merengue es acusado de un delito de “complicidad en intento de chantaje”. Podrían condenarlo a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 70.000 euros.

“Bueno, ¿cuándo empieza la farsa esta?”, bromeó Benzema en su cuenta de Instagram en enero cuando se anunció la convocatoria del juicio en Versalles, en el suroeste de la periferia parisina. El brillante goleador sigue tomándoselo con sorna y envió a un representante legal ante los magistrados. En cambio, los otros cuatro acusados sí que asistieron a la audiencia, así como Valbuena, de 37 años, actualmente en las filas del Olympiakos. “Casi todo el mundo ha venido, pero falta Karim. Es una lástima, pero iremos hasta el final”, declaró Valbuena a la prensa desde el interior del tribunal.

Durante estos tres próximos días, se dirimirán las responsabilidades penales de los sospechosos de un affaire que supuso un terremoto para la selección francesa y comportó el ostracismo de Benzema, apartado de los bleus hasta la Eurocopa de este año. Ahora representa una piedra dentro de las botas del delantero merengue, que a sus 33 años se encuentra en el mejor momento de su carrera y es un serio candidato al Balón de Oro.

¿Cuáles fueron las intenciones de Benzema?

Los hechos del 'sextape' se remontan hasta 2015. En junio de ese año, Valbuena presentó una denuncia después de que un desconocido lo amenazara con publicar un video sexual con una amante. El menudo atacante no solo estaba casado, sino que también temía por su futuro en la selección francesa. “Nunca me hablaron de una cantidad de dinero, pero hubo una amenaza por parte de personas que me dijeron que tenían algo sobre mí”, explicó este miércoles Valbuena delante de los jueces.

En medio de este presunto chantaje, Benzema intervino durante una concentración de los bleus en octubre de ese año. Entonces, le dijo a su compañero que se tomara en serio esas amenazas y que le “podía presentar a alguien de confianza” para que le ayudara a “gestionar” la publicación del video comprometedor. Según el jugador del Madrid, hizo esa advertencia para ayudar a su “amigo” Valbuena, cuya carrera en la selección también se terminó a causa de ese escándalo. Pero los jueces sospechan que en realidad actuaba como un intermediario de los chantajistas.

La sentencia prevista para más adelante

El instigador del chantaje fue Axel Angot, un conserje que entonces orbitaba en el entorno de jugadores del Olympique de Marsella (OM), a los que solía hacer favores. Después de que Valbuena, en las filas del OM entre 2006 y 2014, le pidiera que transmitiera los datos de un teléfono móvil a otro, Angot descubrió las imágenes sexuales. Según la investigación, decidió aprovecharse de ello para pagar una deuda de 25.000 euros. Otro actor, en principio clave, es Karim Zenati, un amigo de infancia de Benzema que pidió al delantero merengue que tratara esa situación con Valbuena.

Como Benzema, que en 2014 ya fue declarado inocente en el caso de la prostituta de lujo Zahia Dehar, los otros acusados también pueden ser condenados hasta cinco años de prisión por los delitos de “intento de chantaje” y "abuso de confianza". El juicio concluirá el 22 de octubre, pero la sentencia no se conocerá hasta dentro de varias semanas o meses.

Noticias relacionadas