Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Es posible que este ex miembro de Pulp lleve 20 años haciendo la misma canción, la que podría sonar en una verbena de Sheffield mientras la noria da vueltas si es que en Sheffield existen tales verbenas. Pero qué más da, si todas son buenas. Temas elegantes, con aroma a rock clásico y la dosis justa de melancolía y romanticismo para lamerse las heridas y mirar hacia adelante, como en este aperitivo del que será su próximo álbum, In This City They Call You Love.