Cristina Rivera Garza gana el Pulitzer con 'El invencible verano de Liliana', el libro sobre el feminicidio de su hermana

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ganó este lunes el Premio Pulitzer en la categoría de 'Memoria o Autobiografía' por El invencible verano de Liliana, una obra en la que aborda el feminicidio de su hermana menor ocurrido en 1990.

"Una historia de género sobre la hermana de 20 años de la autora, asesinada por un antiguo novio, que mezcla memorias, periodismo de investigación feminista y biografía poética, unidos con una determinación nacida de la pérdida", argumentó la organización de estos premios, dependientes de la Universidad de Columbia (Nueva York), al concederle el galardón.

La autora mexicana competía con The Best Minds: A Story of Friendship, Madness and the Tragedy of Good Iintentions, de Jonathan Rosen, y con The Country of the Blind: A Memoir at the End of Sight, de Andrew Leland, ambos títulos de Penguin Press.

Garza, también historiadora y docente, había ganado previamente con este libro -publicado en inglés por Penguin Random House y Hogarth Books- el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 o el Premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón 2022.

Además del apartado en el que se impuso Garza, que ha tratado durante su carrera controvertidos temas como la migración, la política o la salud mental, la Junta de los Pulitzer también desveló sus vencedores en otras categorías artísticas.

Y es que, a pesar de ser conocidos popularmente por sus premios a lo más selecto de mundo periodístico, también se prodiga en literatura, poesía y música.

Otros premiados

En esta 108 edición de los Premios Pulitzer, la ganadora en 'Ficción' fue Jayne Anne Phillips con Night Watch; una novela definida por la Junta como "de gran belleza" por su retrato de un manicomio en Virginia Occidental tras la Guerra de Secesión, donde un veterano gravemente herido, una niña de 12 años y su madre, maltratada por un soldado confederado, luchan por curarse.

En el género dramático triunfó la autora neoyorquina Eboni Booth con Primary Trust: "Una historia sencilla y elegantemente elaborada de un hombre emocionalmente dañado que encuentra un nuevo trabajo, nuevos amigos y un nuevo sentido de valía", según la organización.

No Right to an Honest Living: The Struggles of Boston's Black Workers in the Civil War Era, de Jacqueline Jones, triunfó en el apartado relativo a la 'Historia' con esta reconstrucción "asombrosamente original" de la vida de los afroamericanos de Boston que "modifica profundamente nuestra comprensión del legado abolicionista de la ciudad".

En el apartado de biografía, Jonathan Eig prevaleció con King: a Life, un retrato de Martin Luther King, Jr. que recurre a nuevas fuentes para "enriquecer la comprensión" de cada etapa de la vida del líder de los derechos civiles.

Este premio fue compartido con Ilyon Woo y su Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom, una narración de los Craft, una pareja esclavizada que escapó de Georgia en 1848.

En cuanto a poesía, Brandon Som, de orígen mexicano y chino, triunfó con Tripas, donde resaltó la "dignidad" de la vida laboral de su familia y su esfuerzo por crear comunidad en un país nuevo para ellos.

El conocido colaborador de medios anglosajones Nathan Thrall ganó en 'No ficción' con A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy, "un relato minucioso e íntimo de la vida bajo la ocupación israelí de Cisjordania", contado a través de un padre palestino cuyo hijo de cinco años muere en un accidente de autobús escolar cuando los equipos de rescate israelíes y palestinos se retrasan enfrascados en cumplir con las normas de seguridad.

Finalmente, el galardón musical de los Pulitzer 2024 fue a parar a Tyshawn Sorey por Adagio (For Wadada Leo Smith), estrenado el 16 de marzo de 2023 en el Atlanta Symphony Hall, un concierto introspectivo para saxofón.