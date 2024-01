Bizarrap lanza su 'Session 58' con Young Miko fusionando el 'flow' boricua y el argentino

El productor argentino Bizarrap y la cantante puertorriqueña Young Miko presentaron su esperada colaboración en la Bizarrap Session #58, la cual provoca una sintonía entre el estilo urbano de la rapera y el sonido característico del músico. La puertorriqueña demuestra a lo largo de la composición su talento para saltar desde su potente voz hasta un fuerte tono rapero, y al mismo tiempo 'Biza' armoniza y varía a su favor la música de la canción.

El tema, que regresa al estilo más trapero del de Ramón Mejía, incluye varias referencias a España como la frase "Primera clase Madrid" o "Mientras tanto, andamos en jet ski en Mallorca".

La letra está impregnada del lenguaje identificativo de este género, dado que la intérprete hace referencias a varios conceptos como su exitosa carrera, el problema de lidiar con la fama o la gente interesada que rodea a los artistas al llegar al estrellato.

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, conocida como Young Miko, no es ninguna desconocida en el género de la música urbana latina. A sus 26 años, cuenta con 26,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, y algunas de sus colaboraciones más escuchadas superan ampliamente las 100 millones de reproducciones en esta plataforma.

Young Miko ha colaborado con artistas de la talla de su compatriota y fenómeno mundial de la música en español Bad Bunny, los colombianos Feid y Karol G, la dominicana Tokischa o la española Bad Gyal. Además, esta no es su primera colaboración con un artista argentino: ya apareció en el disco Nena Trampa, de Cazzu (para la canción Brinca) y en Alma, de Nicki Nicole (8 AM), dos intérpretes con mucho éxito en el país suramericano. El 28 y 29 de octubre de 2023 hizo su debut en Buenos Aires al presentarse en el C Art Media en el marco de la gira 'Trap Kitty World Tour', con la cual viene presentando su único álbum hasta la fecha.

Curiosamente, la artista ya presagió la salida de este sencillo cuando publicó la canción Bi en julio de 2022, donde en un momento la letra dice: "'Dos puta', ninguna tienen Visa / Todas quieren quitarme la camisa / Una baby de Argentina que me pregunta / cuándo sale sesión con el Biza".

La artista puertorriqueña entró en 2017 en la vibrante escena musical de su isla. Comenzó su carrera desde su casa y de manera autodidacta, publicando sus primeras maquetas en la plataforma de música en línea SoundCloud. Antes, Young Miko había escrito varios poemas.

Abiertamente lesbiana, la artista ha reivindicado los derechos del colectivo LGTB+ en muchas de sus apariciones y algunas de sus canciones son muy populares entre los miembros de la comunidad.

La colaboración llega más de tres meses después de que lanzara la número 57 con su compatriota de 17 años, Milo J, la cual llegó acompañada del proyecto En dormir sin Madrid, producción especial que Biza hizo para el rapero y que mezcló el sonido urbano con imágenes de varios enclaves argentinos. Anteriormente, rompió todos los récords con su sesiones con el español Quevedo y la colombiana Shakira.

En la última edición de los Premios Latin Grammy, celebrada en noviembre en Sevilla (España), el argentino fue uno de los grandes triunfadores de la noche haciéndose con tres de los principales galardones.