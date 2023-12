Así ha sido el regreso de Amaia Montero a los escenarios

Tras un largo año de espera y de preocupación por su corta estancia en el hospital, la cantante guipuzcoana integrante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, ha reaparecido en los escenarios sorprendiendo a sus fans. Lo ha hecho de la mano de Telefónica por cumplir su 100 aniversario.

Así ha sido la aparición de Amaia Montero

La cantante lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram donde aparece versionando el tema de 'Moon River' que popularizó Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes'. Amaia Montero finaliza el vídeo dando las gracias a la compañía por "100 años conectándonos a todos".

Amaia Montero agradece en la misma el apoyo recibido por parte de su hermano: "Y gracias a mi hermano #xabisanmartin por hacer de esta experiencia lo que siempre haces: magia".

Cabe destacar, que su reaparición no pilla por sorpresa, puesto que Gonzalo Miró, su expareja y actual amigo desde su ruptura en el año 2011, ya notificó a los medios de comunicación la posible reaparición de la cantante.

Qué le ocurrió a Amaia Montero

Fue el pasado 19 de julio de este 2023 cuando 'Espejo Público' notificó el ingreso de la cantante en el hospital debido a "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad por los preparativos de su nuevo disco", según notificó ella misma un mes después.

Aunque se quedó en un susto, los seguidores seguían preocupándose por la salud, tanto física como mental de la cantante por las publicaciones subidas a sus redes sociales, donde Amaia se mostraba con cara cansada, sin maquillaje y sin peinarse. Una foto que además acompañó con esta frase: "Si la esperanza es lo último que muero y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", una frase que puso en vano la preocupación de todos sus fans en redes sociales.