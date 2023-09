Olivia Rodrigo incluirá en su gira de conciertos Madrid y Barcelona

La artista Olivia Rodrigo regresa con su nuevo álbum, ’Guts’, y anuncia fechas de conciertos. / ARCHIVO

Tras el lanzamiento de Guts el pasado 8 de septiembre, su segundo álbum de estudio y uno de los más esperados del año, la artista Olivia Rodrigo ha anunciado las fechas del Guts World Tour. Las fechas confirmadas para España son el 18 de junio de 2024 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 20 de junio de 2024 en el WiZink Center de Madrid.

La gira incluirá un total de 57 fechas. El primer concierto será el 23 de ferbrero en Palm Springs (California), con paradas tanto en Norteamérica como Europa, incluyendo ciudades como Toronto, Nueva York, Londres, Ámsterdam y París.

Para poder acceder a a la venta de entradas y reducir la reventa, habrá que registrarse previamente en www.oliviarodrigo.com hasta el domingo 17 de septiembre a las 23:00h. Una vez que se cierre el plazo para el registro, los seguidores serán seleccionados de forma aleatoria y recibirán un código que les dará acceso a la venta de entradas que comenzará el jueves 21 de septiembre a las 16:00h. Otras artistas, como Taylor Swift, ya han utilizado este sistema previamente para poder bloquear a los bots que acceden a estos portales web.

La ganadora de tres premios Grammy regresa tras el éxito de Sour, su primer álbum. El mes pasado ya dio adelantos de algunas de las canciones del nuevo disco, como el videoclip de Bad Idea, Right? que está arrasando en redes sociales y ha recibido buenas críticas de medios como como Rolling Stone o The New York Times.