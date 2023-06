Estos son los libros de temática LGTBIQ+ indispensables en tu estantería

Paul B. Preciado, 2019

Urano es el planeta más frío del sistema solar, y también es el dios del cielo para la mitología griega. Pero este nombre también da origen al uranismo, concepto creado por el primer activista sexual europeo Karl-Heinrich Ulrichs en 1864 para definir el tercer sexo.

Paul B. Preciado sueña con un apartamento en Urano donde vivir lejos de las relaciones de poder, de género y raciales que la modernidad ha construido. "Mi condición trans", dice el autor, "es una nueva forma de uranismo. No soy un hombre. No soy una mujer. No soy heterosexual. No soy homosexual. Soy un disidente del sistema sexo-género. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen epistemológico y político binario, gritando delante de ustedes. Soy un uranista en los confines del capitalismo tecnocientífico."