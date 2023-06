El Niño Lord.cah: rap con tintes folclóricos en una de las artistas emergentes de los sonidos urbanos

“Hago cuentos sórdidos para niños adultos con banda sonora”, dice El Niño Lord.Cah, y con esos cuentos narrados en forma de un rap rompe con los convencionalismos en su primer trabajo de estudio. Viejas verdes es un EP compuesto por nueve temas que abarcan distintos géneros musicales como el folclore, el flamenco y el bolero, en una propuesta que mezla los sonidos más actuales con esos retazos de tradición. Despues de algunos conciertos en la capital, su ciudad, el próximo 7 de julio podrá ver cómo lo recibe el público en el festival Metrópoli Gijón. Después realizará una gira entre octubre y noviembre de este año.

El Niño Lord.Cah se define como "un príncipe destronado y un paria quiere da voz a los marginados", pero detrás de ese nombre artístico hay una joven madrileña nacida en los 90 que ha dedicado su vida al arte. Se formó en Danza Clásica y Contemporánea y está especializada en acrobacia. Además, es escultora e ilustradora y desde pequeña, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ya jugaba creando figurillas con arcilla. Esta plasticidad no solo está presente en las portadas de sus singles -todas diseñadas por ella-, sino también en su música y sus videoclips, que ella misma ha dirigido. "Siento un impulso creativo, y es así como trato de compaginar todas estas formas de expresión artísticas", dice.

Sus primeros pasos en la música

El Niño Lord.Cah no se vio a sí misma en el mundo de la música hasta que llegó la pandemia en 2020. Durante el confinamiento su expareja le enseñó a tocar la guitarra. Acariciando las cuerdas, pronto comenzó a "escribir letras de canciones sobre bases de rap en YouTube", comenta, y después llevó a cabo una gran labor de "investigación y producción" junto a otros músicos.

Ha encontrado inspiración en diversos artistas y estilos, desde los ritmos de la música electrónica hasta el cancionero español de los años 50 y 70. Miguel de Molina, Las Conchitas, Fórmula V, SFDK, Residente... son algunos de sus referentes. "Pero una de las cosas que más me gusta y está más presente en el disco es lo teatralizado de la copla. De pequeña me encantaba actuar frente al espejo como una folclórica". Hoy aparece luciendo mantilla en el videoclip de Rumbacah, en el que también tienen cabida otras influencias, como ciertos tintes orientalistas que podrían parecer sacados de Las mil y una noches.

Simbolismo y referencias

Su folk rap costumbrista apuesta por el simbolismo y lo visual. Uno puede ver las historias que cuenta a través de las descripciones que la artista incluye en sus letras. Además, aborda temas sociales con una mirada crítica, reflexionando sobre el sentido de la existencia, la moral y los estereotipos de género. Y así, con una voz dulce pero perversa, como ella dice en una de sus canciones, sugerente y directa, nos va introduciendo en su universo ecléctico.

Viejas verdes incluye singles como El hijo de la Pili, cuya verdadera voz es la de la madre, no la del hijo, que tras renunciar a sus sueños por la maternidad se pregunta qué es lo que ha hecho mal. De fondo escuchamos los lamentos de Pili, y la voz de la artista ofrece un tono burlesco que roza lo satírico. Otro tema que también incluye efectos sonoros es Canicas, que nos traslada al campo y al sonido de los grillos, donde una voz dulce recuerda su infancia.

El campo será uno de sus temas más repetidos, como a su vez escuchamos en Plata: "Al campo no se le pueden poner rejas", canta. Busca las raíces más allá de Madrid, porque piensa que "la naturaleza tiene ritmos más primitivos, y esto conecta con el folclore y con la música". Eso es lo que ha traladado a Viejas Verdes. "Tenemos que volver a la naturaleza frente a lo artificial", reflexiona.

El Niño Lord.Cah también recurre a las referencias religiosas, desde el Juicio Final como el Monte Sinaí o María Magdalena. No se considera una persona creyente, pero defiende la "necesidad primitiva de creer en algo", apelando a cualquier religión en general, y al catolicismo en particular, porque es la tradición que ha estado más presente en España. Aún así, "ese amor no se representa solo en Dios, también en una pareja, como cuento en Plata".

Con Viejas Verdes El Niño Lord.Cah nos introduce un mundo de personajes distópicos, creando una combinación perfecta entre el drama y lo gamberro, entre lo serio y la sátira. Viejas verdes es ejemplo de la dualidad presente en su arte, y refleja su estilo personal e inconfundible. Un sonido original al que le queda bastante recorrido.