Así serían las canciones ganadores de Eurovisión según la IA

La herramienta de IA Midjourney imagina cómo debería ser la puesta en escena ganadora de cada país

El 'Big Five' de Eurovisión: el grupo de países que pasan directamente a la final

España en Eurovisión según Midjourney. / PARADIGMA DIGITAL

3 Se lee en minutos H.G.



La 67ª edición del Festival de Eurovisión 2023 se está celebrando esta semana en Liverpool (Reino Unido), tras el triunfo el año pasado de Kalush, los representantes de Ucrania, con dos semifinales y un nuevo sistema de votos que dará más poder al público que elegirá al ganador en la final del próximo sábado, 13 de mayo.

El certamen ha arrancado este martes con una primera semifinal de altura merced al anticipo del duelo entre los dos grandes favoritos, que han reafirmado sus opciones de triunfo: el finlandés Käärijä y la sueca Loreen, que vuelve por la puerta grande tras su victoria de 2012. Junto a ellos han conseguido el pase a la final del próximo sábado los representantes de Portugal, Noruega, Croacia, Moldavia, Suiza, República Checa, Israel, Serbia, mientras que se han quedado fuera Malta, Letonia, Azerbaiyán, Países Bajos e Irlanda.

España, una de las favoritas a hacerse con el micrófono de oro, participará directamente en la final de este sábado al formar parte del 'Big Five', los cinco países que tienen asegurada su participación en la final. Blanca Paloma y su 'EaEa' buscarán que España vuelva a ganar más de medio siglo después de las victorias consecutivas en 1968 y 1969 por Massiel y Salomé.

La escenografía ganadora de cada país

Tanto o más que las canciones en sí, uno de los factores más determinantes para ganar el festival es la puesta en escena. En Eurovisión cualquier detalle cuenta. Por ello, desde Paradigma Digital, una compañía de consultoría digital, han decidido recurrir a la inteligencia artificial (IA) para imaginar cuál sería la escenografía que podría ayudar a cada país a ganar el certamen.

La herramienta utilizada ha sido Midjourney, una herramienta de IA que permite a los usuarios crear imágenes a partir de descripciones textuales. Los resultados son fruto de la información que se ha proporcionado a esta herramienta acerca del estilo de música y el cantante con el que se presenta cada país.

España: 'Eaea' - Blanca Paloma

España en Eurovisión según Midjourney. / MIDJOURNEY

"España se presenta ganadora de Eurovisión con Blanca Paloma cantando una canción flamenca", es la frase que acompaña a la imagen que muestra cómo se imagina la IA la puesta en escena de 'Eaea', la canción con la que la cantante ilicitana representará a España en Eurovisión 2023.

Suecia: 'Tattoo' - Loreen

Suecia en Eurovisión según la IA. / MIDJOURNEY

Loreen, la ganadora del festival de 2012 con 'Euphoria', será la representante de Suecia de nuevo con el tema 'Tattoo'. La inteligencia artificial piensa que la puesta en escena con varios colores sería la mejor opción para que el país volviese a ganar el concurso.

Reino Unido: 'I Wrote a Song' - Mae Muller

Reino Unido en Eurovisión según la IA. / MIDJOURNEY

Mae Muller representará a Reino Unido, el anfitrión del festival, con 'I Wrote A Song'. Después de quedar en segunda posición el año pasado, las expectativas con Reino Unidos son altas, aunque la puesta en escena de Midjourney es muy diferente a la que se espera este sábado.

Ucrania: 'Heart of Steel' - TVORCHI

Ucrania en Eurovisión según la IA. / MIDJOURNEY

TVORCHI representará a Ucrania, la flamante ganadora de la pasada edición, con la canción 'Heart of Steel'. Según Midjourney, esta sería la puesta en escena que triunfaría en el festival.

Noruega: 'Queen of Kings' - Alessandra Mele

Noruega en Eurovisión según la IA. / MIDJOURNEY

Alessandra Mele será la representante de Noruega en Eurovisión con su tema en inglés 'Queen of Kings'. La cantante parece una superheroína con la puesta en escena que ha imaginado Midjourney.

Israel: 'Unicorn' - Noa Kirel

Israel en Eurovisión según la IA. / MIDJOURNEY

Noa Kirel es la candidata de Israel para Eurovisión con la canción 'Unicorn'. Así es la escenografía que ha creado Midjourney para la propuesta israelí.

Finlandia: 'Cha cha cha' - Käärijä

Finlandia en Eurovisión según la IA. / MIDJOURNEY

Käärijä representará a Finlandia en Eurovisión con el tema 'Cha cha cha'. La IA ha pensado que el país podría ganar el concurso con esta puesta en escena, una muy diferente a la que se espera en la realidad.

Alemania: 'Blood & Glitter' - Lord of the Lost

Alemania en Eurovisión según la IA. / MIDJOURNEY

Lord of the Lost representará a Alemania en Eurovisión con 'Blood & Glitter'. En este caso, Midjourney no se ha alejado en exceso de la realidad y ha casi 'clavado' la puesta en escena de esta banda de rock metal gótico.