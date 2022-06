10 curiosidades que deberías saber si eres fan de 'Peaky Blinders'

Netflix estrena la sexta y última temporada de la ficción protagonizada por Cillian Murphy este 10 de junio

Imagen de la serie Peaky Blinders. / NETFLIX

Marisa de Dios



Hoy los macarras Peaky Blinders se despiden con una sexta temporada que promete mucha más tensión y escaramuzas en Netflix. Serán solo seis episodios en los que los temidos hermanos Shelby intentarán salir a flote después de las múltiples complicaciones de los últimos tiempos: el inesperado crack de la Bolsa del 29 que dio al traste con sus finanzas, el rifirrafe político de Tommy (Cillian Murphy) con el implacable Sir Oswald Mosley (Sam Claflin), la ira incontrolada del primogénito Arthur (Paul Anderson)...

Pero si eres fan de la serie creada por Steven Knight seguro que te quedas con ganas de saber algunas curiosidades sobre esta producción protagonizada por unos gánsteres barriobajeros dueños de Birmingham gracias a sus negocios de apuestas. Aquí van unas cuantas.

¿Realmente existieron los Peaky Blinders?

Peaky Blinders cuenta con unos protagonistas ficticios, pero combinándolos con hechos y figuras muy reales, como el propio Mosley (el gran villano de la quinta temporada, promotor del fascismo en Gran Bretaña). Pero para darle veracidad a la historia, Kningt se basó en una banda criminal que existió en la ciudad de Birmingham a principios del siglo XX (un poco antes del inicio de la trama de la serie). Según asegura el historiador Carl Chinn en el libro Peaky Blinders: la verdadera historia, Tommy Shelby sería en realidad el alter ego de Billy Kimber, el líder de los Birmingham Boys, una peligrosa banda de ladrones y matones que controlaban las apuestas de caballos antes de la Primera Guerra Mundial (y que, por cierto, aparece fugazmente en la serie interpretado por Charlie Creed-Miles).

Eso sí, tanto él como sus secuaces no desprendían el glamur de los Peaky Blinders. "Sí existieron un Darby Sabini y un Alfie Solomon y sí se produjo una auténtica guerra de bandas en 1921 [como refleja la serie]. También existió una familia italiana en Birmingham que se apellidaba Cangretta y una activista laborista llamada Jessie Eden. Además, en los barrios más pobres de Birmingham había corredores de apuestas ilegales durante los años veinte. A su vez, es cierto que mandaron a un jefe de policía desde Irlanda del Norte", detalla Chinn en el libro.

¿De dónde viene el nombre Peaky Blinders?

En los primeros episodios de Peaky Blinders podemos ver una pelea entre los secuaces de los Shelby y unos rivales en la que utilizan sus boinas provistas de cuchillas ocultas para acabar con sus enemigos, lo que levantó las especulaciones de que el título vendría de ahí, de esas armas con la que cegaban a sus rivales. Sin embargo, como las cuchillas no llegaron a popularizarse hasta después de que bandas como las de los Shelby se apoderaran de las calles de Birmingham, el título podría venir por la forma en la que se ponían la gorra: con la visera (peak) inclinada hacia un lado de la cabeza, que les tapaba y cegaba (blinding) los ojos. El historiador Carl Chinn apunta otras teorías: que haría referencia a su elegante y deslumbrante aspecto, o por cómo atacaban a sus adversarios: por la espalda, bajándoles la gorra o el sombrero.

Jason Statham iba a ser Tommy Shelby

Seguro que los fans de Peaky Blinders no se imaginarían a Tommy Shelby, el líder del clan, con otra cara que no fuera la de Cillian Murphy. Pero el actor no fue la primera opción escogida para interpretar al personaje. Lo iba a hacer Jason Statham. Steven Knight, el creador de la serie, vio a los dos actores en Los Ángeles y se decidió por el protagonista de Transporter debido a su imponente forma física. Pero cambió de opinión al recibir un mensaje de Murphy en el que le decía: "Recuerda, soy un actor". "Cillian, cuando lo conoces, obviamente no es Tommy, pero fui estúpido como para no entender eso en ese momento", ha confesado Knight, que ha alabado el carácter camaleónico del intérprete irlandés: "Puede transformarse a sí mismo. Si lo conoces en la calle, es un ser humano totalmente diferente", apuntó.

¿Cuál fue el mayor reto de Cillian Murphy para encarnar a Tommy Shelby?

Cillian Murphy, el protagonista de Peaky Blinders, ha confesado cuáles son los aspectos que más le costaron a la hora de dar vida al atormentado Tommy Shelby: el acento y el aspecto físico. "No soy una persona muy impotente físicamente. Así que tengo que tomar muchas proteínas y levantar mucho peso. Hacer pesas y todas esas cosas. Eso requiere de cierto tiempo, lo cual odio", afirmó a la revista CQ. Tampoco llevó muy bien cambiar el acento de su Cork natal (Irlanda) por el dialecto de Birmingham. Para perfeccionarlo, hizo trabajo de campo y se fue con el showrunner de la serie, Steve Knight, a un pub de la ciudad en la que se ambienta la ficción y grabó las conversaciones de los lugareños para darle el toque apropiado a su pronunciación.

¿La temporada 6 es el final definitivo?

No, la sexta temporada no será la última vez que veremos al clan Shelby en acción. Steve Knight pondrá el colofón final a la historia con una película, como ya pasó en su día con otros fenómenos como Breaking Bad y Downton Abbey. Aunque el argumento es todavía un secreto, ha desvelado que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La previsión es que el rodaje arranque en Birmingham el próximo año, en 2023. También habrá una extensión de la serie más inusual, ya que la ficción tendrá una versión de danza titulada La redención de Thomas Shelby. Se estrenará en otoño en Birmingham y tendrá como protagonista al líder del clan y a su primer amor, Grace Burgess.

Primos que en realidad son hermanos

Dentro del clan Shelby hay una relación familiar muy real. Porque Joe Cole, que durante varias temporadas interpretó a uno de los hermanos de Tommy, John (que fue acribillado a tiros en la cuarta temporada de Peaky Blinders), está directamente emparentado con su primo en la ficción, Michael Gray, el hijo de la desaparecida tía Polly (Helen McCrory), al que da vida Finn Cole. En la vida real, Joe y Finn Cole no son primos, sino hermanos.

Un matrimonio real

También entre los actores de Peaky Blinders hay parejas en la vida real, e incluso matrimonios. Como el que conforman Tom Hardy, que interpreta al temido mafioso Alfie Solomons, y Charlotte Riley, la sofisticada y acaudalada May Carleton. En la serie no tienen escenas juntos, pero fuera de los focos llevan casados desde 2014, después de que se conocieran en 2009 en el rodaje de Cumbres borrascosas. Fruto de su relación (es el tercer matrimonio para él) tienen dos hijos, nacidos en 2015 y 2019.

Birmingham está en Liverpool

Aunque Peaky Blinders se ha filmado en distintas localizaciones británicas (como Dudley, Londres, Leeds, Manchester y Arley, en el condado de Cheshire), la polvorosa calle en la que tiene su base central el negocio de los hermanos Shelby no se recreó en Birmingham, en el barrio de Small Heath, sino en Liverpool. ¿El motivo? La ciudad tiene más aspectos similares a las décadas de 1920 y 1930, en las que se ambienta la trama, que la localización original.

Los cigarrillos falsos de Tommy

Tommy Shelby alivia sus tensiones fumando de forma compulsiva, y el propio Cillian Murphy tiene datos sobre los pitillos que consumió su personaje durante las tres primeras temporadas. "Le pedí a los chicos de accesorios que contaran cuántos fumé solo por interés y ellos pensaron que son algo así como 3.000", explicó el intérprete a The Independent. Sin embargo, en el rodaje no huele a nicotina, porque los cigarrillos que utilizan están fabricados a base de hierbas y no son adictivos, tal y como reveló Helen McCrory, la malograda actriz que interpretó a la tía Polly Gray en la serie, al Sunday Mirror. Apuntó incluso que huelen de forma similar a los de la marihuana.

La conexión de 'Peaky Blinders' con Batman

Peaky Blinders es una serie de época, pero tiene una conexión con los superhéroes. Dos de sus protagonistas, Cillian Murphy y Tom Hardy, han interpretado a un villano de la saga de películas de Batman. El líder de los hermanos Shelby ha sido Scarecrow, un exprofesor de psicología de Gotham City que toma la forma de un espantapájaros y que exprime a sus víctimas a través de sus fobias. Mientras, el actor que interpreta al peligroso mafioso judío en Peaky Blinders se ha convertido en el musculoso Bane, otro de los grandes rivales del Hombre Murciélago.

