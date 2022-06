Las 13 series de las plataformas que no te puedes perder en junio

El mes viene marcado por títulos como 'Peaky Blinders', 'Intimidad', 'Ms Marvel', 'Sin límites' y 'Solo asesinatos en el edificio'

Un puñado de series con una buena legión de fans regresan este junio de 2022 con nuevas temporadas, para delirio de sus fieles: Peaky Blinders, The Boys, The Umbrella Academy, Westworld, Solo asesinatos en el edificio, Sanditon, Borgen... Pero no solo de continuaciones se nutren este mes las plataformas, que vienen bien cargaditas de estrenos, ya que también hay propuestas noveles como el remake coreano de La casa de papel, la heroína musulmana de Ms. Marvel, la interesante reflexión sobre los límites de la privacidad de Intimidad y la revisión de una película de culto en Irma Vep.

'THE BOYS'

Amazon Prime Video. Día 3. Temporada 3

Tras deshacerse in extremis de Stormfront, la auténtica villana de la segunda temporada, los Chicos continuarán en su empeño por sacar a la luz la verdadera cara de Vough y sus superhéroes. Veremos aparecer a Soldier Boy, alter ego del Capitán América de Marvel, que se remonta a la segunda guerra mundial, cuando los nazis investigaban el Compuesto V.

'IRMA VEP'

HBO Max. Día 7

Olivier Assayas convierte en una miniserie de ocho episodios su película de culto homónima, aunque cambiando a la protagonista: Alicia Vikander sustituye aquí a Maggie Cheung (por cierto, exmujer del director). Interpreta a una actriz en un momento delicado de su carrera que inicia la grabación, en París, de una nueva versión de Les vampires, el filme mudo de Louis Feuillade. Durante el rodaje se dará cuenta de cómo la línea que separa la realidad de la ficción no está tan clara como parece. La producción ejecutiva corre a cargo de Kevin Turen y Sam Levinson (Euphoria).

'MS. MARVEL'

Disney+. Día 8

La nueva serie del Universo Cinematográfico Marvel rompe moldes presentando a su primera superheroína adolescente musulmana, a la que da vida Iman Vellani. Comienza siendo una joven de lo más normal, megafan de la Capitana Marvel, pero su existencia da un vuelco cuando adquiere poderes como los personajes a los que tanto admira. Ya no volverá a ser invisible ni en casa ni en el colegio, aunque su nueva identidad tenga que ser un secreto. La serie está inspirada en los recientes cómics de G. Willow Wilson, Sana Amanat, Adrian Alphona y Jamie McKelvie.

'PEAKY BLINDERS'

Netflix. Día 10. Temporada 6 (última)

Los temidos hermanos Shelby, esos gánsteres barriobajeros dueños de Birmingham, regresan con esta sexta temporada, que será la última (aunque habrá una película que pondrá el colofón final). Tommy (Cillian Murphy), su carismático líder ahora metido en política, no salió muy bien parado de su rifirrafe con el implacable Sir Oswald Mosley (Sam Claflin), pero ya se sabe que este clan es totalmente impredecible. Los últimos seis episodios de la serie creada por Steven Knight para la cadena británica BBC se sitúan en pleno auge del fascismo y en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial.

'INTIMIDAD'

Netflix. Día 10

La nueva serie española de Netflix propone una interesante y necesaria reflexión sobre la delgada línea que separa la intimidad de la privacidad. Dos mujeres son víctimas de la filtración de unos vídeos sexuales en las redes. Una es una política con una prometedora carrera por delante (Itziar Ituño) y la otra, la anónima empleada de una fábrica (Verónica Echegui). Creada por Laura Sarmiento (Matadero, La Zona) y Verónica Fernández (Caronte, Hache), cuenta también con Patricia López Arnaiz, Ana Wagener, Emma Suárez y Yune Nogueiras con papeles potentes. Bilbao se hace omnipresente, así como el euskera (combinado con el castellano), no muy habitual en las ficciones televisivas españolas.

'SIN LÍMITES'

Amazon Prime Video. Día 10

El 10 de agosto de 1519, 239 marineros partieron de Sevilla capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes en busca de una nueva ruta hacia las islas de las especias. Tres años después, solo 18 de ellos volvieron, famélicos y enfermos, liderados por el español Juan Sebastián Elcano. Habían recorrido 14.460 leguas (69.813,34 kilómetros), rumbo hacia el oeste, completando la vuelta al mundo: una gesta que demostró que la Tierra no era plan, sino redonda. El director Simon West (Tomb Raider) recrea la aventura en una miniserie de seis episodios rodados entre España y la República Dominica, y protagonizados por Rodrigo Santoro (Magallanes) y Álvaro Morte (Elcano). También participan Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas y Pepón Nieto.

'EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ'

Amazon Prime Video. Día 17

Jenny Han, la autora superventas gracias a libros como A todos los chicos de los que me enamoré, lleva a la pequeña pantalla otra de sus novelas más exitosas, en la que el amor vuelve a estar en el aire. Propone un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos durante un verano, a la vez que incide en los cambios en las relaciones entre madres e hijos y el poder de la amistad femenina. Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard y Christopher Briney encabezan el reparto de esta serie sobre el desazón y la adrenalina que se experimentan con un flechazo adolescente.

'SANDITON'

Día 21. Cosmo. Temporada 2

Andrew Davies, el guionista del Orgullo y prejuicio que protagonizó Colin Firth en 1995 para la BBC, hace la adaptación televisiva de la obra inacabada de la célebre novelista Jane Austin. Nueve meses después del desenlace de la primera temporada, Charlotte regresa a la ciudad de vacaciones, donde ahora se ha establecido una base del ejército. Decidida a no dejarse llevar por el amor, la protagonista dedica su vida a un revolucionario propósito para los féminas de su clase de aquella época: trabajar. Lo hará como institutriz de Augusta Wilson, una muchacha de 17 años contraria a la autoridad, y Leonora Colbourne, una niña de 9 años que rechaza lo femenino y sueña con ser espía. La serie cuenta con una tercera temporada confirmada.

'THE UMBRELLA ACADEMY'

Netflix. Día 22. Temporada 3

La familia de superhéroes surgida de los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá se enfrenta a las consecuencias de haber evitado el fin del mundo en 1963, ya que descubren con sorpresa que algunas cosas han cambiado. Ahora su padre tiene nuevos hijos adoptivos, la Sparrow Academy, y el único nexo en común con ambos universos es Ben, aunque este tampoco es el mismo. Entre peleas y efectos especiales, deberán limar asperezas entre ellos para luchar contra una fuerza maligna. La temporada sirve también para ver a Ellen Page ya como Elliot Page.

'LA CASA DE PAPEL: COREA'

Netflix. Día 24

Corea, uno de los actuales grandes productores audiovisuales, se suma al carro del éxito de La casa de papel con esta versión asiática de la serie española. Las máscaras (pero no de Dalí), el mono rojo y el atraco seguirán en la trama, pero con ligeras variaciones, como que los asaltantes son ahora coreanos del norte y del sur que pretender robar la nueva moneda creada a partir de la reunificación de sus dos países. Uno de los protagonistas del fenómeno El juego del calamar, el actor Park Hae-soo, hace aquí del ilustrado ladrón de guante blanco Berlín.

'CHLOE'

Amazon Prime Video. Día 24

Thriller psicológico de seis episodios de la BBC, creado por Alice Seabright (guionista y directora de Sex Education) y protagonizado por Erin Doherty (la joven princesa Ana de The Crown). Una joven con una anodina existencia, que se ocupa de cuidar a su madre, está obsesionada con la idílica vida que muestra en las redes una amiga de la infancia. Cuando esta muere, se inventa una nueva identidad trufada de éxitos para infiltrarse en el círculo más íntimo de la fallecida y averiguar qué le ocurrió realmente.

'WESTWORLD'

Día 27. HBO Max. Temporada 4.

A pesar de la muerte de Dolores al final de la anterior entrega, relativamente más floja respecto a la audacia narrativa de las dos primeras temporadas, Evan Rachel Wood continúa en la serie creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan y basada en el clásico de Michael Crichton Almas de metal, con esos robots que se rebelan de la esclavitud a la que los someten los humanos. También repiten actores como Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul y Angela Sarafyan. Ariana DeBose, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por West Side Story, se une en un papel recurrente.

'SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO'

Disney+. Día 28. Temporada 2

Steven Martin, Martin Short y Selena Gomez formaron un fantástico trío en esta serie en la que investigaban, con mucho humor, el asesinato de uno de sus vecinos. Pero el reguero de sangre no cesa. Tras la muerte del presidente de la comunidad se han convertido, además, en los principales sospechosos del crimen, tanto para la policía como para otros inquilinos de su edificio. Para colmo, un podcast de la competencia los ha convertido en protagonistas de su true crime. El propio Martin y otro experto en la comedia, John Hoffman (Grace and Frankie), figuran como creadores.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

'MALVERDE: EL SANTO PATRÓN'. Día 1. Netflix. Los creadores de El Señor de los cielos y La Reina del sur están detrás de esta serie que relata la vida del delincuente mexicano Jesús Malverde. A principios del siglo XX, se convirtió en leyenda por robar a los ricos para repartir el botín entre los pobres, en una especie de Robin Hood moderno.

'BORGEN: REINO, PODER Y GLORIA'. Día 2. Netflix. La mítica serie política danesa regresa con esta secuela (que vendría a ser un cuarta temporada) después de nueve años. Sidse Babett Knudsen y Birgitte Hjort Sørensen retoman sus personajes de Birgitte Nyborg, ahora recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores, y Katrine Fønsmark, que vuelve al periodismo como directora de Informativos de una cadena de televisión. Cuando una empresa descubre petróleo en Groenlandia se desata una lucha internacional por el control del Ártico.

'THE ORVILLE'. Día 2. Disney+. Temporada 3 (última). Serie de ciencia ficción creada y protagonizada por Seth MacFarlane (Padre de familia), e inspirada en Star Trek.

'DEVILS'. Día 3. Movistar Plus+. Temporada 2. En los nuevos episodios hay un salto en el tiempo a 2020, al año del Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

'PHYSICAL'. Día 3. Apple+. Temporada 2. Sheila (Rose Byrne) ha lanzado con éxito su primer vídeo de fitness, pero se debate entre la lealtad a su esposo y una peligrosa atracción por otra persona. Se une al reparto Murray Bartlett (The White Lotus), como un carismático monitor de fitness, gurú de la pérdida de peso y pionero de las teletiendas nocturnas.

'LAS ALAS DE LA AMBICIÓN'. Día 3. Netflix. Asli, una joven perteneciente a la generación Z, desconfía del mérito del trabajo duro y opta por el camino más corto para escalar puestos.

'DOS VERANOS'. Día 3. Netflix. Unos amigos se reúnen para pasar unas lujosas vacaciones juntos años después de que algunos de ellos agredieran sexualmente a una de las integrantes del grupo.

'EL RETO DE SUMMER'. Día 3. Netflix. Una rebelde adolescente estadounidense encuentra su lugar en un pequeño pueblo australiano para surferos.

'UNA MADRE PERFECTA'. Día 3. Netflix. Una madre convencida de la inocencia de su hija empieza a descubrir inquietantes verdades sobre ella.

'ON MY WAY WITH IRINA RIMES'. Día 3. HBO Max. Esta nueva serie sigue a la artista mientras viaja en su estudio móvil durante dos semanas, con parada en seis ciudades, para terminar su álbum Home. A lo largo de la serie, recuerda los momentos más importantes de su vida y carrera, así como a las personas que la ayudaron a llegar a donde está.

'MI DIARIO DE LIBERACIÓN'. Día 6. Netflix. Cansados de la monotonía que conlleva ser un adulto, tres hermanos coreanos tratan de encontrar la forma de sentirse realizados y liberarse de sus ordinarias vidas.

'ROSWELL: NUEVO MÉXICO'. Día 7. HBO Max. Temporada 4.

'SOSPECHOSOS'. Día 7. Filmin. Un grupo de chicos marginados de la sociedad se convierten en los principales sospechosos de la violación de una niña en esta serie israelí del director de Our Boys.

'UN HIJO TUYO'. Día 8. Netflix. Tras inseminarse con el esperma de su exnovio en plena borrachera, una médica especialista en fertilidad trata de explicar su embarazo y recuperar a su amor perdido.

'MAGPIE MURDERS'. Día 8. AXN. Una editora se ve envuelta en una red de intrigas y asesinatos tras recibir un manuscrito inacabado.

'LA PRIMERA MUERTE'. Día 10. Netflix. Dos adolescentes enamoradas no tienen las cosas fáciles: Juliette es una vampiresa y Calliope, una cazavampiros. Las dos están listas para ejecutar su primera muerte.

'PARA TODA LA HUMANIDAD'. Día 10. Apple+. Temporada 3. En los años 90, Marte se convierte en la nueva meta de la carrera espacial no solo para EEUU y la Unión Soviética, sino también para un nuevo jugador inesperado.

'BECOMING ELIZABETH'. Día 12. Starzplay. La historia de los primeros años de Isabel Tudor, una adolescente huérfana (hija de Enrique VII) que llegó a convertirse en reina de Inglaterra. La joven se ve inmersa en un mundo de escándalos y política real y se debate entre el halago y el miedo por la atención que le presta el nuevo marido de su madrastra, Thomas Seymour.

'TRIGGER POINT: FUERA DE CONTROL'. Día 13. Movistar Plus+. Vicky McClure y Jed Mercurio, protagonista y productor de Line Of Duty, vuelven a colaborar en una serie policiaca. Relata el frenético día a día de un grupo de artificieros en primera línea de acción.

'THE MINISTER'. Día 14. Filmin. Serie islandesa sobre un político populista y bienintencionado que se convierte en primer ministro del país a pesar de su grave trastorno de personalidad.

'MY LIFE IS MURDER'. Día 14. Calle 13. Una investigadora privada resuelve los crímenes más desconcertantes y hace frente a las frustraciones de la vida cotidiana en esta serie australiana.

'EL IDIOTA PREFERIDO DE DIOS'. Día 15. Netflix. Comedia protagonizada por Melissa McCarthy y Ben Falcone. El empleado de un servicio técnico se enamora de su compañera de trabajo y se convierte, muy a su pesar, en mensajero de Dios.

'MALDIVAS'. Día 15. Netflix. Serie brasileña sobre una joven que se muda a Río de Janeiro para investigar la muerte de su madre en un misterioso incendio.

'CON AMOR, VÍCTOR'. Día 15. Disney+. Temporada 3 (última).

'AMOR Y ANARQUÍA'. Día 16. Netflix. Temporada 2. Sofie, recién divorciada, intenta forjar una vida para ella y Max. Pero, a raíz de ciertos imprevistos, se encuentra en plena crisis vital.

'PARAÍSO'. Día 16. Movistar Plus+. Temporada 2. Tres años después, otro grupo de No Muertos, las Novavis, aparece en Almanzora. Su objetivo es destruir el pueblo para poder llevar a cabo su ritual de regeneración. La vida de los familiares y amigos de Javi y su pandilla corre peligro. A todo esto se une otro misterio: el verdadero origen de Javi, un secreto escondido por sus padres desde su nacimiento. Al reparto se suman Álvaro Mel, Begoña Vargas, Laura Laprida y Carla Domínguez.

'THE OTHER TWO'. Día 16. Comedy Central. Temporada 2. Comedia creada por Chris Kelly y Sarah Schneider, antiguos coguionistas de Saturday Night Live. Dos hermanos en plena crisis de los 30 deciden subirse al carro de la fama de su hermano pequeño, Chase, estrella del pop y uno de los influencers del momento. Ahora, con Chase oficialmente jubilado a los 14 años, los protagonistas deben lidiar con un nuevo miembro famoso de la familia: su madre y su programa de entrevistas matutino.

'HELSINKI: UNIDAD DE MENORES'. Día 16. Sundance. Cada uno de los ocho episodios de este drama social sobre la Unidad de Protección de Menores de Helsinki (Finlandia) detalla el caso de un niño en peligro, la preocupación de su familia y el trabajo de la unidad para resolverlo. Premiada con la Ninfa de oro en el Festival de Montecarlo 2021.

'NO SABÉIS QUIÉN SOY'. Día 17. Netflix. Cuando todas las pruebas apuntan en su dirección, un hombre acusado de asesinato utiliza su alegato de clausura para relatar su historia de amor con una misteriosa mujer.

'LA FRAGANCIA DEL PRIMER AMOR'. Día 17. Filmin. Serie taiwanesa destacada por la revista Variety. Relata el amor entre dos mujeres, en la adolescencia y en la madurez.

'SPRIGGAN'. Día 18. Netflix. Anime. Las reliquias que quedan en la Tierra de una antigua civilización alienígena tienen unos poderes muy peligrosos. Los agentes Spriggan de la Fundación ARCAM deben impedir que caigan en malas manos.

'REYKA'. Día 21. Filmin. Thriller sudafricano sobre una policía que fue secuestrada siendo niña, y ahora, atormentada por su pasado, sigue los pasos de un asesino en serie.

'EL REFUGIO'. Día 23. Starzplay. Una familia vive las horas más extrañas de su vida cuando comienzan a producirse fenómenos inusuales, causados por una fuerza de la naturaleza completamente desconocida. Pero todo ocurre a través de sus pantallas. Cuando salen al exterior, no parece ocurrir nada. Primera serie de ciencia ficción (en español, porque es latinoamericana) de la plataforma.

'LOOT'. Día 24. Apple+. Cuando una multimillonaria (Maya Rudolph) descubre la traición de su marido tras 20 años casados, empieza a perder la cabeza a plena vista de la opinión pública, convirtiéndose en carnaza para los tabloides. Volcarse en una fundación benéfica no solo puede lavar su imagen, sino embarcarla hacia un viaje de autodescubrimiento.

'EL HOMBRE CONTRA LA ABEJA'. Día 24. Netflix. Comedia protagonizada por Rowan Atkinson, el mítico Mr. Bean. Interpreta a un patoso padre de familia que consigue trabajo como cuidador de casas. Su primer encargo es una lujosa mansión repleta de obras de arte de valor incalculable, coches clásicos y un perrito. Pero la irrupción de una molesta abeja pondrá su puesto en peligro.

'TUCA & BERTIE'. Día 24. HBO Max. Temporada 2

'EN EL LUGAR DEL CRIMEN'. Día 26. Cosmo. Temporada 2

'TODO LO QUE AMAS'. Día 28. Filmin. Serie noruega premiada en el festival CanneSeries. Sara descubre que su novio, Jonas, está obsesionado con ganar reconocimiento en los foros de extrema derecha.

'SCHITT'S CREEK'. Día 28. HBO Max. Serie completa. Comedia familiar que gira en torno a la acaudalada familia Rose. Cuando el patriarca, Johnny Rose (Eugene Levy), pierde todo su dinero, su esposa, la estrella de telenovelas Moira (Catherine O'Hara, y sus dos hijos, el inconformista David (Dan Levy) y la pija Alexis, deben romper con su lujoso estilo de vida y reconstruir su imperio desde dentro de los límites de una ciudad rural donde se encuentra su único activo, la cala de Schitt que una vez compraron como una broma.

'ATLANTA'. Día 29. Disney+. Temporada 3. Dramedia rapera creada y protagonizada por Donald Glover, que en los nuevos episodios lleva a los protagonistas de gira por Europa.

'EL P*TO MICHAEL CHE'. Día 30. HBO Max. Esta comedia utiliza bocetos y viñetas para ilustrar lo que se siente al experimentar diversas situaciones cotidianas, como la discriminación racial, el desempleo, el amor y otros temas, desde la perspectiva del cómico Michael Che.

'HAUSEN'. Día 30. HBO Max. Un chico de 16 años (Tristan Göbel) y su padre (Charly Hübner) se mudan a un complejo de viviendas en un destartalado edificio prefabricado en las afueras de la ciudad, después de la muerte de la madre. Pero descubren que el inmueble se alimenta del sufrimiento de sus habitantes.

